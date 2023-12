El Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, cuestionó hoy al megaproyecto conocido como "Ley ómnibus" presentado ante el Congreso por el Gobierno nacional al considerar que, con esta iniciativa, el presidente Javier Milei busca "tener potestades que no le corresponden para tomar decisiones que van a romper a Argentina".

"Claramente, en el gobierno y en Milei hay una idea de democracia y de país que no es lo que la gente votó. Esto no es lo que necesitaba Argentina. El país tenía dificultades, un montón, pero no era este el camino para resolver esos problemas", sostuvo el ministro bonaerense en declaraciones a FM La Patriada.

En ese sentido, el funcionario del gabinete ministerial de Axel Kicillof evaluó que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) -emitido por el Gobierno la semana pasada para impulsar la desregulación de la economía- y este proyecto de "Ley ómnibus" constituye "básicamente una delegación de poderes" para que el Presidente "pueda manejar a sola firma los destinos del país".

"Es una forma de reducir la capacidad de la democracia bajo el imperio de una supuesta emergencia. El Ejecutivo está tomando facultades y potestades que no le corresponden para tomar decisiones que van a romper a Argentina", apuntó el funcionario.

Katopodis sostuvo que es la "cuarta vez que se intenta" algo así en los últimos 50 años de historia de Argentina, al recordar las experiencias de las gestiones que cumplieron como ministros de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz (durante la última dictadura militar) y Domingo Felipe Cavallo, y el gobierno de Mauricio Macri.

Esta es la Plaza de los trabajadores y trabajadoras que rechazan de manera contundente y pacífica un megadecreto inconstitucional de @JMilei.



Los argentinos y argentinas no lo votaron a Milei para esto, esperaban que los esfuerzos lo hagan los grandes sectores económicos. Pero… pic.twitter.com/HRp3cpCXc6 — Gabriel Katopodis (@gkatopodis) December 27, 2023

"Ahora, Milei, viene a representar los mismos intereses y demostrar que quiere cumplir con los grandes grupos económicos de la Argentina que lo han puesto para cumplir esta tarea. El Presidente no sabe muy bien qué es lo que está mandando al Congreso", remarcó.

Para el funcionario bonaerense es necesario "explicar que la gente no votó esto", y lamentó que se "frene la obra pública" por los puestos de trabajo que se perderán en ese sector.

"Milei está acelerando la conflictividad social y política. Es necesario poder explicar y hacer mucha docencia porque nadie entiende qué es la ley ómnibus. Ni yo tengo el detalle de lo que se está al Congreso. Ayer hubo una expresión en la calle de los trabajadores. Nosotros vamos a defender que el debate pase por el Congreso nacional. Es con la política, en la calle y con la construcción de una coalición social que permita hoy oponerse a esto", subrayó. (Télam)