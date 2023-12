Entrevista GLP: “A Milei no lo atacamos, le demostramos nuestra preocupación”, dijo Ricardo Alessandro

–Intendente, ¿qué balance puede hacer en materia de gestión municipal de este 2023?

Se ha trabajado muchísimo. Sobre todo este último mes, que ha sido cerrado denodadamente. Mañana van a venir el gobernador (Axel) Kicillof, Florencia Saintout, Agustín Simone, (Cristina) Álvarez Rodríguez y Silvina Batakis. Vienen a entregar 27 casas y a recorrer dos o tres obras en las que tenemos algún problema y que supongo que lo vamos a solucionar a través de ellos. Pero el balance en general, con respecto a las obras, ha sido bueno. Lo que ha sido muy malo es todo lo que ha pasado después de que haya ganado este monstruo, ¿no? Porque realmente la gente la está pasando muy mal, la devaluación ha sido muy grande, la cosa se está complicando en demasía. Se han podido pagar aguinaldos y mañana se pagan sueldos, pero venimos con una lucha tenaz por cosas que están pasando. Yo saqué casi 53% y hay gente que dice: “¿Cómo? Nosotros lo hemos votado a (Javier) Milei. ¿Por qué, intendente, usted lo ataca de esa manera?” Entonces vos tenés que dar toda una explicación de que los tiempos se han acelerado.

A Milei no es que se lo ataque; a Milei se le demuestra la preocupación por todo lo que está haciendo, los decretos de necesidad y urgencia que ha firmado y el poco interés en reconocer al Congreso como el órgano democrático que tiene que legislar y que tiene que pasar las leyes.

–Teniendo en cuenta también este último paquete de leyes que envió al Congreso, en donde se atribuye facultades que no le corresponden.

Sí, por supuesto. Fui a una radio y me dicen: “Pero, intendente, nosotros lo votamos a usted. ¿Por qué no lo deja gobernar a Milei?” Y es todo lo contrario. No es que yo no lo deje gobernar a Milei. Lo que pienso de Milei es que está haciendo cosas que no tiene que hacer y eso hay que esclarecerlo al público. Esta noche (por anoche) vamos a tener una reunión con todos los militantes también, y terminamos el año a full, esclareciendo, concientizando y abroquelándonos. Firmamos el decreto de necesidad y urgencia, el Concejo Deliberante lo avaló. El radicalismo votó casi a pleno. Hay uno que no votó, pero bueno, el que no votó es igual o peor que la vicepresidenta, (Victoria) Villarruel, porque es un militar retirado que reivindica la dictadura, así que imaginate vos que de radical no tiene nada. Sería un infiltrado que tienen ahí.

–¿Endeudamiento por cuánto, intendente, para el próximo periodo?

11.000 millones de pesos va a ser el presupuesto aproximadamente.

–En este contexto tan difícil que viene de cara al 2024, ¿cómo imagina qué será la relación con Provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta este conflicto que hay con la coparticipación, también?

Bueno, ese es el problema: que nosotros no sabemos. Hasta ahora la coparticipación ha venido bien. Pero de ahí en adelante habrá que ver cómo viene. Eso no te lo puedo decir porque no sé. La coparticipación está viniendo bien y la recaudación de dos tasas, que son la tasa de seguridad y higiene y la de red vial, viene bien. Supongo que gracias a las lluvias que tenemos, se ha cosechado muy bien el trigo y la cosecha de maíz y de soja, si no hay alguna desgracia, alguna catástrofe, ojalá que no sea así, van a venir bien.

–A nivel nacional, ¿cómo ve el accionar del peronismo en esta nueva etapa de la Argentina? ¿Cuál será el rol frente a este avasallamiento?

Tendrá que ser opositor, tendrá que ser de una línea más dura. Es muy difícil manejarse con la CGT, debe ser muy difícil. No da los resultados esperados. Sobre todo un sector que es perjudicado, pero debe ser el más negociador con Milei, que es la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) de Gerardo Martínez. Gerardo Martínez nunca ha estado en sintonía con nadie. Y yo me imagino que va a tener que tener la dureza necesaria, porque la gente, a partir del mes que viene, la va a pasar muy mal. Y eso va a ser muy complicado.

–Intendente, para finalizar el año, ¿qué mensaje le gustaría dejarles a los vecinos de Salto?

Que nosotros vamos a dar todo lo que tenemos. Desde siempre lo estamos dando; no es desde este momento, desde siempre. Estamos dando todo lo que podamos y lo vamos a seguir dando. Lo que no quiere decir que compartamos posturas a nivel nacional. A nivel provincial, respaldar a un gobernador que ha dado todo para Salto; para mí es un orgullo que venga. Podría haber elegido otro distrito y venir viene a Salto. Así que estamos contentos por ello. Y a dar todo lo que podamos por nuestro pueblo. Dejar lo que tenemos que dejar acá.