Ni ellos sabían: legisladores libertarios “sorprendidos” por el alcance de las reformas

El diputado nacional Oscar Zago, de La Libertad Avanza (LLA), aseguró que a los legisladores oficialistas se sintieron “sorprendidos” ante los alcances del proyecto de “Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos” enviado por el presidente Javier Milei al Congreso, y descartó que con la iniciativa se pretenda otorgarle “la suma del poder público” al mandatario.

“Nos sorprendieron los alcances del paquete enviado al Congreso. No teníamos conocimiento del contenido del proyecto, así que en eso estamos en igualdad de condiciones con los legisladores de la oposición. No creo que se busque darle la suma del poder público al Presidente. Eso no es tan así”, señaló Zago en declaraciones a Radio Rivadavia.

El Gobierno envió el miércoles al Congreso una profunda reforma del Estado que contempla la privatización de 41 empresas públicas; cambios en el sistema electoral; reformas tributarias; un nuevo mecanismo para actualizar las jubilaciones y pensiones; y restricciones a las manifestaciones de protesta, en un texto de 664 artículos.

Para aplicar las normas incluidas en el proyecto Milei pidió al Congreso que declare la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025.

“Vamos a tratar que en enero, como pidió el Presidente, tengamos casi la totalidad del proyecto conversado. Habíamos preparado un trabajo para cuatro comisiones: Presupuesto y Hacienda, Relaciones Exteriores y Culto, Asuntos Constitucionales y Legislación General. Eso era lo que habíamos previsto, pero ahora vamos a tener que ampliar a otras comisiones”, apuntó el legislador.

Zago anticipó que el viernes comenzará a “trabajar en el armado de las comisiones que falten” para el tratamiento de este proyecto, y reconoció que aún “no está conformada” la comisión Bicameral que deberá analizar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que impulsa el Gobierno nacional con el propósito de desregular la economía.

