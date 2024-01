Un ex jugador de Boca involucrado en un escándalo en Chile

El ex arquero de Boca Agustín Orión quedó involucrado en un escándalo, durante su paso por Colo-Colo de Chile, que señala que varios jugadores del “Cacique” obtuvieron sus licencias de conducir en el municipio de Nancagua a cambio de indumentaria oficial del club.

A cinco años de su paso por uno de los clubes más populares del país trasandino, donde el oriundo de Ramos Mejía se retiró del fútbol, en Chile salió a la luz el escándalo que tiene a varios jugadores del “Cacique” en la mira y, además, al actual subdirector de Tránsito de la Municipalidad de Nancagua, Aníbal Valenzuela Cariz, que en ese momento era el director del departamento.

La acusación habla de que los futbolistas de Colo-Colo regalaban indumentaria oficial del club a las autoridades municipales para poder conseguir sus licencias de conducir sin obstáculo alguno.

El fiscal Claudio Meneses es el encargado de llevar a cabo la investigación que fue radicada en el Tribunal de Santa Cruz.

Además de Agustín Orión, el otro argentino involucrado es el ex Vélez Emiliano Amor que, actualmente, juega en el equipo colocolino siendo una de las piezas inamovibles desde su llegada en 2021 bajo la dirección técnica de Gustavo Quinteros.

Desde la dirigencia del club no emitieron comentarios al respecto pero el presidente de la gerenciadora Blanco y Negro Alfredo Stöhwing afirmó: “He pedido que se haga un informe, la denuncia me parece de máxima gravedad. No se alcanzó a conversar del tema, me acabo de enterar. No conozco los detalles de la situación, sería adelantarme hablar sin antecedentes, pero es una situación grave”.