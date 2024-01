Jorge Macri se reunirá con Luis Caputo por la coparticipación para la Ciudad

El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, se reunirá este jueves con el ministro de Economía, Luis Caputo, para discutir cómo se aumentará la coparticipación porteña, de acuerdo al fallo de la Corte Suprema que ordenó cambiar el porcentaje a 2,95 por ciento.

Pese a la buena relación del PRO con la gestión de Javier Milei, se anticipa un encuentro algo complicado, ya que el mandatario porteño espera acordar el ingreso fresco de fondos y luego comenzar a discutir como le devolverán todo lo adeudado, pero en el Gobierno nacional prima la postura del “no hay plata”.

La Ciudad recibía una coparticipación del 3,5% y al inicio de la gestión de Alberto Fernández se decidió que ese número no se condecía con el traspaso de la Policía a la Ciudad, por lo que lo bajó a 1,4%, ante lo cual Horacio Rodríguez Larreta llevó el tema a la Corte Suprema de Justicia, que fallo a favor del reclamo porteño.

Jorge Macri remarca que persiste el fallo de la Corte a ejecutar, que dice que hasta que no se resuelva la cuestión de fondo, la Nación le tiene que transferir a la Ciudad el 2,95% de la coparticipación nacional, por lo que el jefe de gobierno busca que empiece a cumplirse de inmediato y se lo planteará el jueves a Caputo.

También, el primo de Mauricio Macri buscará negociar la forma en que le devolverán los millones atrasados que le debe el Gobierno nacional dado que Alberto Fernández no cumplió el fallo. La gestión anterior colocó bonos como garantía y dijo que era de imposible cumplimiento, por lo que las estimaciones en la Ciudad es que le tienen que dar cerca de 350.000 millones de pesos.

Jorge Macri buscará consensuar a futuro que el traspaso de la Justicia a la Ciudad que plantea la ley “ómnibus” de Milei se concrete con los fondos correspondientes, que se sume el fuero laboral y que el entreguen a la Ciudad el Puerto de Buenos Aires, la terminal de ómnibus de Retiro y la Inspección General de Justicia.

En ese marco, no está del todo claro que Caputo vaya a acceder a transferir de inmediato las cifras que pide la Ciudad y no se descarta que proponga recurrir al algún tipo de bono, parecido a lo que impulsó Alberto Fernández, al aludir que no cuentan con los fondos para cumplir el fallo del máximo tribunal.

