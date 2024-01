En referencia a los alcances del proyecto de Ley Ómnibus enviado por el Gobierno al Congreso, el director General de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, subrayó que "para nosotros la educación es un derecho, no un bien de mercado", mientras advirtió que "esa es la pelea central".

"Hay algunas cosas que podemos discutirlas: los exámenes y el énfasis en lengua y matemática", dijo el funcionario bonaerense y manifestó que de eso "no tenemos una reflexión negativa".

No obstante, expresó que "hay medidas que son para la tribuna como impedir que estudien los extranjeros no residentes que son un puñado de miles en relación con los 2.5 millones de alumnos universitarios que hay en la Argentina".

En diálogo con Radio Provincia, Sileoni analizó: "Me parece que no es tanto lo que dice la norma sino lo que suprime" y mencionó "el artículo 10 de la Ley de Educación Nacional que estipula que el Estado no puede suscribir ningún convenio que haga de la educación un bien transable, de mercado". (Télam)