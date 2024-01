¿Quiénes son las personas más influyentes para los argentinos? Enterate con esta encuesta

El presidente de la Nación, Javier Milei, es la persona más influyente para los argentinos, lo que difícilmente pueda sorprender, dado que hace muy poco tiempo obtuvo una victoria contundente en las urnas y llegó al poder a fin de año. Tal vez tampoco sorprenda que el segundo lugar lo ocupe la expresidenta y exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pero la lista elaborada por la consultora Giacobbe & Asociados sí depara algunos datos curiosos.

Se trata del “Ranking de Influyentes”, que la firma realiza todos los años, y cuya comparativa a lo largo del tiempo permite comprender la evolución de estas figuras en el concepto que los argentinos tienen de ellas. Por ejemplo, los dos primeros puestos se invirtieron respecto de 2022, cuando Cristina estaba primera en el ranking y Milei, segundo; pero el tercero en la lista no es un político, sino un futbolista. Se trata de Lionel Messi, quien fue escalando posiciones año a año y que se metió en el top 3 luego de que la Selección nacional ganara la Copa del Mundo en Catar, el año anterior.

Otra sorpresa: este año, por primera vez, el cuarto y el quinto lugar no corresponden a personas vivas, sino a figuras del pasado. Se trata respectivamente de José de San Martín y de Juan Domingo Perón, personalidades que en años anteriores aparecían en escalones inferiores del ranking.

¿A quién desbancaron estos muertos ilustres? A otro expresidente, Mauricio Macri, que se encuentra ahora en el sexto lugar, luego de ocupar el primero a lo largo de todo su mandato, el segundo en 2019 y 2021 y el tercero en 2020 y 2022.

Hablando de expresidentes, lo normal es que lideren la nómina durante los años de sus respectivos gobiernos, como ocurre ahora con Milei, pero no siempre es así: su antecesor, Alberto Fernández, no llegó a ocupar nunca el puesto 1, desplazado por su vice. Tampoco lo logró Fernando de la Rúa, señala Jorge Giacobbe en su informe: estos presidentes, indica, “ocuparon el sillón de Rivadavia, pero no fueron percibidos como números uno del poder”.

Entre los datos más curiosos (y, al menos en un caso, preocupantes) de este “Ranking de Influyentes” figura la aparición súbita de dos figuras. Una de ellas es la propia vicepresidenta, Victoria Villarruel, que sólo la había integrado en 2021, pero en un lejano puesto 35, y ahora (después de un año de no figurar ni siquiera en el top 100) se ubica octava, por detrás de Macri y de Patricia Bullrich. La otra figura es nada menos que Adolf Hitler, el genocida alemán que entra por primera vez al ranking en el puesto 36, con 41 votos.

Otras nuevas incorporaciones al ranking son la cantante Taylor Swift (puesto 39), el presidente salvadoreño Nayib Bukele (18), el periodista Esteban Trebucq (79) y el hombre más rico del mundo, Jeff Bezos (90).

De los cien integrantes de la lista, 76 son argentinos, y hay 83 varones y sólo 16 mujeres. Una treintena son personas ya fallecidas. Y hay una figura que ni siquiera es una persona: se trata de Clarín, el multimedio.

Acá podés ver el informe completo.