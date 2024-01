–Sexto mandato después de diez años. ¿Cómo se toma eso?

Me había ido, fui diputado nacional, después anduve haciendo algunas cosas a nivel Provincia y Nación, pero sin ocupar ningún cargo. Estuve en el Círculo de Legisladores, trabajé mucho en el tema del agro, firmé un convenio desde el Círculo de Legisladores con la Universidad de Belgrano, hicimos charlas. Y bueno, después vino la pandemia, me alejé un poquito del centro y me vine a Villegas. Y estando en Villegas me entró otra vez la nostalgia del municipio. Así que empecé ese proceso de intentar llegar. Estuve en el Peronismo Federal con (Miguel) Pichetto. Tuve una experiencia fallida, porque Pichetto me defendió para ir a una interna en Cambiemos y no me fue bien. Después, cuando Pichetto ya conforma su nuevo partido, me adhiero al partido; después termina firmando un acuerdo con Cambiemos y toda esta nueva alianza que llega al triunfo, y me permitió a mí volver a ganar las elecciones y estar otra vez frente al municipio después de diez años.

–Me imagino, Gilberto, que eso debe emocionar, ¿no?

Sí, para mí fue muy lindo. Yo tenía muchas ganas de volver. Yo soy municipalista. A mí me gusta la administración del municipio. Había visto que había demasiados déficit y demasiadas cuestiones que se podían resolver, que a mí creía que resultaban muy fáciles. Eso me animó. Sigo teniendo un reconocimiento importante dentro del pueblo, de la gente y de la dirigencia, y pude armar un espacio que me permitió ganar las elecciones.

–Es importante, en momentos de incertidumbre y en momentos económicos del país, poder llevar adelante un municipio con experiencia, ¿no?

Sí. Además, a mí me pasaba que muchos me decían que era imposible que pudiera volver, que pudiera ganar, porque había muchas generaciones de jóvenes que no habían conocido lo que fue mi gestión anterior. Y sin embargo, no, no hubo mella. Creo que la cercanía con la gente, con la sociedad, con la familia, y el recuerdo de la gestión que nosotros hicimos a lo largo de cinco años (y obviamente el fracaso de la gestión anterior también, ¿no?), hizo que me permitiera llegar al gobierno.

–Gilberto, llega en una situación macroeconómica nacional compleja. Dígame cómo se prepara para afrontar estos tiempos.

Yo creo que el problema de Argentina fue que el kirchnerismo contaminó un poco a toda la política. “Contaminó” en el sentido que se estableció un sistema de manejo y de administración que ha sido muy perjudicial en todos los órdenes. Porque todos los partidos políticos copiaron ese modelo: ese modelo gastador, digamos. Y eso también pasó acá en General Villegas, donde había una administración de Ccambiemos. Si se quería encontrar algo parecido al kirchnerismo, tenía que venir a Villegas.

Pese a eso, llegamos. Obviamente, encontramos el municipio con una situación de déficit importante. Los equipos viales todos destruidos... En estos lugares el equipo vial es vital por el tema de la cantidad de caminos rurales que tenemos: nNosotros tenemos 4000 kilómetros de caminos rurales de tierra. Tenemos muchas hectáreas de campo que son importantes en la extensión del partido. Tenemos nueve pueblos, nueve comunidades rurales, la mayoría de ellas vinculadas por caminos de tierra. Hay que sostener todo eso. Entonces, las situaciones que encontramos en el municipio son complicadas. Para dar un

ejemplo, el 72% del presupuesto está afectado a salarios. Entonces, obviamente, nos vimos obligados a intentar hacer un ajuste, que es lo que estamos tratando, que siempre es muy doloroso porque, obviamente, la pagan los trabajadores. Pero, bueno, con un presupuesto del 72% es imposible pensar que se puede hacer algo. Nosotros tenemos un hospital muy grande, muy lindo, municipal, al que hay que ponerle mucho dinero para atender a la gente. Y eso sin plata no se puede manejar. Tenemos nueve comunidades rurales. En esas comunidades hay hogares de ancianos, hay centros de salud. Y eso es mucha plata.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Bueno, estamos tratando de ordenar el presupuesto para recomponer la administración municipal. Y este es un momento muy difícil, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional y provincial. Porque, si a nivel nacional y provincial las cosas estuvieran bien, uno podría recurrir a anticipos, a ayudas del Tesoro, a préstamos; pero hoy en día de eso no hay nada. Entonces, el dinero que se puede juntar es todo lo que se puede obtener desde el municipio: ajustes y mejorar el cobro de los impuestos y tasas.

–Entendemos que tenemos un nuevo presidente, de un nuevo partido político, también diferente del suyo y del gobierno provincial. Para muchos intendentes es la primera vez que hay tres espacios políticos diferentes. ¿Cómo vive con su experiencia este nuevo escenario?

Bueno, hace muy poquito que estamos en el gobierno, hace apenas un mes.

–Hoy muchos intendentes no saben dónde tocar la puerta.

No, yo no tengo problema. No puedo hacer una evaluación en este momento de esta situación porque no la conozco bien. Obviamente, hay que recorrer distintos caminitos y hay que ver dónde se puede afianzar uno en función de las necesidades que tiene para cada distrito. Yo, dentro de la provincia de Buenos Aires, tengo más gente conocida. Lo que pasa es que mucha de la gente conocida que tengo es gente que viene desde gestiones anteriores, y no están. Yo estuve ausente diez años de la gestión municipal, con lo cual, si bien encuentro todavía muchos conocidos y muchos amigos, hay que recorrer un camino.

Y en Nación es distinto, porque, además, mi origen es peronista. Yo pertenezco al Peronismo Federal. Y en Nación, digamos, no es bien visto ningún peronista. Entonces, bueno, tratando de ver cómo avanzamos en esta situación. Yo me considero un buen gestor, un buen administrador. En todos los años que estuve en el municipio jamás cerré con déficit, nunca. Pagué todos los sueldos puntualmente el último jueves de cada mes, aun en las etapas de crisis más importantes de la Argentina, como fue la salida de De la Rúa. Nosotros pudimos resistir todo eso. Y ahora estamos en una situación más delicada, porque tenemos que recomponer el presupuesto, pero lo vamos a hacer. Obviamente, vamos a necesitar asistencia de Nación o de Provincia. Por lo que pinta Nación, no va a haber mucha asistencia. Entonces, obviamente, esperemos que Provincia nos acompañe.



–Hablábamos del ordenamiento del presupuesto municipal, pero si hablamos de esta necesidad, quizás por las envergaduras económicas que las obras necesitan, ¿por dónde pasan las necesidades de los vecinos de General Villegas que demandarán una gestión de este intendente en el gobierno provincial?

Nosotros siempre estamos trabajando en necesidades de las comunicaciones con los pueblos. Nosotros tenemos que hacer algunos accesos que teníamos ya en carpeta cuando me fui hace diez años. Eso se paró todo, y estamos tratando de recomponer esa situación.

En el tema de salud, nosotros estábamos muy bien, porque habíamos construido un hospital modelo que daba asistencia a todo el partido y a partidos vecinos. Eso se ha venido muy, muy abajo. Estamos tratando de recomponer esa situación, lo que no es fácil, porque los médicos son, digamos, personajes muy especiales, y son casi todos próceres. Entonces, negociar con ellos es imposible. No todos. Obviamente, hay gente que es muy saludable, muy buena, muy comprometida, y otros que no lo son. Entonces, ahí tenemos que resolver ese tema para brindar un buen servicio a la comunidad.

Después, sin ninguna duda, tenemos problemas de seguridad también. Cuando nosotros nos fuimos teníamos 135 efectivos policiales; hoy en día hay 65. El tema de las drogas también ha ingresado en nuestro distrito. Nosotros somos linderos con Santa Fe, con Rufino. Acá por la zona de Santa Fe ingresa mucha droga.

Otro de los temas que tenemos es el tema de la necesidad de terrenos para las familias. Es una cosa incomprensible en una zona como la nuestra, en campo como es el nuestro, no haya posibilidad de resolverle el terreno a una gente para que pueda construirse un rancho para el futuro. Un rancho, digo yo: una casa. Y acá, en función de eso, se ha generado un asentamiento grande que se llama El Chaparral, donde hay aproximadamente cien familias viviendo, que son chozas. Yo creo que la choza de los indios era mejor que donde vive esta gente. Han estado abandonados a su suerte, y ahora estamos tratando de ver cómo hacemos para resolver esta cuestión. Que no es fácil, porque obviamente, para pensar en cualquier solución hay que pensar en que hay que tener plata.

Nosotros no tenemos plata. Simplemente de pensar cuánto cuesta tener la red eléctrica, ahí empezamos a tener dificultades. Pero bueno, lo vamos a resolver; vamos a ver cómo y el tiempo que nos lleva.