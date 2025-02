Cruce por la VTV en la Provincia: la oposición busca frenar aumentos en medio de la ofensiva nacional

La polémica en torno a los aumentos de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la Provincia de Buenos Aires se intensifica en un contexto político de alta tensión. Mientras legisladores opositores reclaman la suspensión de los “incrementos abusivos”, el Gobierno nacional impulsa una serie de medidas que buscan minar el poder del peronismo bonaerense de cara a las elecciones legislativas.

Protesta contra aumentos desmedidos en la VTV

En los últimos días, ingresó a la Legislatura bonaerense, por la Cámara de Diputados, un proyecto de declaración cuyo objetivo es suspender por seis meses los aumentos en las tarifas de la VTV. La diputada del bloque Acuerdo Cívico (UCR-GEN), Natalia Dziakowski –que responde a Margarita Stolbizer– condena que “el incremento de la VTV en los últimos 6 meses fue de un 100%, un crecimiento significativamente superior a la inflación acumulada en ese período. De modo que el aumento concedido no responde a índice inflacionario alguno, importando el mismo una carga económica injustificada a los contribuyentes”.

Dziakowski subraya además que “nuestro país viene de años muy complejos en lo que respecta a la situación económica y social. Una gran parte de los argentinos vive con mucha dificultad el afrontar sus gastos corrientes, por lo que resulta desproporcionado el incremento realizado en la VTV”. Con estas palabras, la legisladora exige al gobernador Axel Kicillof que retrotraiga los valores de la revisión técnica a los niveles de diciembre del año pasado y que suspenda cualquier incremento por los próximos 180 días.

Tarifas que encarecen la verificación en plena crisis

El último aumento, aplicado el 1 de febrero, elevó la tarifa para autos de hasta 2.500 kg de $53.819,26 a $63.463,30 (con IVA incluido), lo que representa un alza del 17,9%. Esta medida se suma a incrementos anteriores que, según los opositores, alcanzaron un acumulado del 314,07% en 2024. La justificación del gobierno bonaerense se basa en la necesidad de actualizar los valores frente a los costos operativos del servicio, pero para muchos usuarios estos ajustes resultan una carga económica desmesurada en un contexto de inflación y dificultades en el pago de gastos corrientes.

Los aumentos han generado malestar no solo en el bolsillo de los bonaerenses, sino también en quienes recuerdan que, en 2023, Dziakowski ya cuestionó que “las subas de la revisión técnica obligatoria no estaban acompañadas con la ‘reparación’ y el ‘mantenimiento’ de las rutas y los caminos de la provincia de Buenos Aires”. Las cifras no mienten: mientras la inflación en el último semestre se ubicó en el 24,1%, la VTV registró incrementos que distan de cualquier índice inflacionario razonable.

Valores actuales de la VTV

Autos de menos de 2.500 kg: $63.463,30

Vehículos de más de 2.500 kg: $114.233,94

Motos (50cc a 200cc): $25.385,32

Motos (200cc a 600cc): $38.077,98

Motos (más de 600cc): $50.770,64

Remolques, semirremolques y acoplados (hasta 2.500 kg): $38.077,98

Remolques, semirremolques y acoplados (más de 2.500 kg): $57.116,97

La embestida del Gobierno nacional: registro digital y reforma de la Ley de Tránsito

En un movimiento que ha avivado el debate político, el Gobierno nacional, en el marco de la campaña para debilitar al peronismo bonaerense de cara a las elecciones legislativas, anunció medidas que impactan directamente en el sistema automotor. Este lunes, el Ministerio de Justicia publicó la Resolución 38/2025 en el Boletín Oficial, la cual reduce en un 20% los costos de inscripción inicial de vehículos, motovehículos y maquinaria agrícola o industrial en el nuevo Registro Único Virtual (RUV).

La digitalización del sistema de registro automotor permitirá que todos los vehículos nuevos comprados en concesionarias se inscriban de manera completamente digital a través de la aplicación “Mi Argentina”. Según explicó el ministro Mariano Cúneo Libarona, esta medida “aliviará a los usuarios de gastos adicionales que antes eran obligatorios” y “contribuirá a la transparencia del proceso”. Además, el cierre de 320 registros en todo el país forma parte de una estrategia más amplia para eliminar la burocracia innecesaria.

Esta reforma tiene implicancias directas para los bonaerenses, ya que ahora podrán inscribir sus autos en cualquier otra provincia y, en consecuencia, evadir la obligatoriedad de la VTV, lo que representaría un golpe a la estructura de cobro actual en Buenos Aires.

Reforma de la Ley de Tránsito: Fin al “negocio de la VTV”

En paralelo, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, adelantó que se trabaja en una reforma de la Ley de Tránsito para “terminar con el negocio de la VTV”. Según fuentes de Casa Rosada, la medida podría anunciarse en las próximas semanas mediante un decreto de necesidad y urgencia. La idea es permitir que las verificaciones obligatorias se realicen en concesionarias oficiales y talleres particulares que cumplan con los requisitos técnicos, generando competencia y reduciendo costos.

Sturzenegger puntualizó: “Las provincias tienen que adherir a este cambio, se pretende que la verificación técnica se pueda hacer en un concesionario, por eso lo vamos a incluir en la Ley de Tránsito pero las provincias tienen que adherir a la medida para que se pueda aplicar en cada jurisdicción. Entonces vamos a ver si en la provincia de Buenos Aires adhieren a la medida”.

Otra arista de la reforma es la modernización del sistema, que contempla la posibilidad de reemplazar la oblea o sticker de la VTV por un documento digital, similar a la cédula verde o la licencia de conducir, utilizando el aplicativo Mi Argentina. Además, se simplificará el trámite de homologación para la comercialización de vehículos nuevos, lo que facilitará la importación de modelos que actualmente no se venden en Argentina, como es el caso de Tesla.

Un escenario de confrontación política y económico

Las medidas del Gobierno nacional no solo se entienden como un intento de modernizar el sistema automotor, sino también como parte de una estrategia política que busca debilitar al peronismo bonaerense. Con la reducción de costos en el Registro Único Virtual y la inminente reforma de la Ley de Tránsito, se abre la posibilidad de que los bonaerenses inscriban sus vehículos en otras provincias y, en consecuencia, dejen de abonar los altos costos de la VTV.

Por su parte, Dziakowski y otros legisladores destacan que los incrementos en la VTV no tienen respaldo en índices inflacionarios reales y, además, se realizan en un contexto donde “la situación económica y social” del país ya es crítica para una gran parte de la población. Las continuas alzas en el costo del trámite se presentan como un lastre para los automovilistas bonaerenses, quienes, además de enfrentar el deterioro de rutas y caminos, ven incrementados sus gastos sin que se evidencie una mejora en la infraestructura.

Mientras tanto, el Gobierno nacional, con la mirada puesta en las próximas elecciones legislativas, sigue impulsando medidas diseñadas para debilitar a la gestión de Kicillof y abrir paso a un nuevo modelo de gestión automotora en el país.

Con estos movimientos, se configura un escenario en el que la VTV y los trámites automotores se transforman en un campo de batalla político y económico. La pugna entre la oposición bonaerense y el Gobierno nacional promete redefinir no solo la estructura tarifaria de la verificación técnica, sino también el futuro de la política automotriz en Argentina.