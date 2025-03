Mientras los jugadores de Talleres y River recibían sus medallas tras la final de la Supercopa Internacional, Marcelo Gallardo permaneció a un costado del escenario, con la mirada perdida. El entrenador del Millonario no ocultó su frustración por el rendimiento de su equipo en la derrota en Paraguay.

El partido, que terminó sin goles tras 120 minutos de juego, se definió en los penales, donde River falló a pesar de las atajadas de Franco Armani. En la previa de la tanda desde los 12 pasos, Gallardo intentó motivar a sus dirigidos con arengas enérgicas, pero a lo largo del encuentro se lo vio inquieto y sin respuestas desde el banco.

“No hay excusas, fallamos nosotros mismos”

Fiel a su estilo, el DT no buscó atenuantes. “No hay ningún tipo de excusa, no corresponde. La realidad del partido de esta noche es que hubo tres obstáculos claros. Primero, el adversario. Segundo, el clima. Pero por sobre todo nosotros mismos. Ahí están los tres obstáculos”, analizó con contundencia.

Gallardo reconoció que River no logró plasmar en la cancha su identidad de juego: “No pudimos encontrar en ningún momento la energía que debemos tener para afrontar este tipo de finales. Somos un equipo que tampoco sufre en la parte defensiva, nos hacen pocos goles, pero para ganar necesitás otro tipo de energía, creatividad; es un poco lo que nos está faltando en esta primera parte de competencia”.

“Esperábamos otro inicio de año”

El entrenador también admitió que el rendimiento del equipo no es el esperado para esta etapa de la temporada. “Es demasiado prematuro para generarse dudas, pero claramente necesitamos resolver situaciones con otra preponderancia. El inicio de año es inesperado, a esta altura esperábamos tener una soltura y una energía futbolística diferente”, expresó.

Pese a la autocrítica, se mostró confiado en revertir el panorama: “Tenemos que atravesar este momento. Estamos a tiempo, para tener la representatividad que le tenemos que ofrecer a nuestra gente. Vamos a tener esa personalidad para reponernos de este mal arranque, que es adverso, pero nada que no se pueda cambiar para torcer este rumbo negativo con relación al juego”.

La polémica por la medalla

Tras la premiación, se generó revuelo por la ausencia de Gallardo en la entrega de medallas. Sin embargo, el DT aclaró que no se trató de una decisión premeditada. “Fue un desenfoque mío, estaba en otra cosa. Cuando ya habían pasado los jugadores, nos quedamos ahí, no sabíamos. No fue por nada en particular”, explicó.

“No hay otra receta que insistir”

Consultado sobre cómo planea revertir la situación, el Muñeco fue claro: “Cuando uno como entrenador observa que no salen las ideas que nos han identificado, hay que seguir insistiendo. He pasado por momentos negativos en mis años de gestión. Nada que desconozca. Cuando las cosas no salen hay que seguir insistiendo. Y si hay que cambiar, hay que cambiar”.

Gallardo también enfatizó que su equipo debe recuperar su esencia. “Poner excusas no está en nuestro vocabulario. ¿Nos falta mostrar otra cara de acuerdo a lo que nos identifica? Y sí. Estamos en la búsqueda, no hemos sido constantes. Claramente hay un grado de responsabilidad, pero nada que no pueda asimilar y reconocer”, concluyó.