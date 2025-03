El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, encabezó la apertura de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante en el Salón de los Espejos del Polo Judicial de Monte Grande. Acompañado por concejales, representantes de entidades y vecinos, el jefe comunal inició su discurso con duras críticas a los aumentos de tarifas y la crisis energética.

“Durante este último año hicimos oír la voz de nuestras vecinas y nuestros vecinos en 13 audiencias públicas, fuimos el único municipio que participó mientras el gobierno firma cheques en blanco para futuros aumentos”, expresó Gray. Además, reclamó: “¿Cómo no voy a decir en una audiencia pública que se nos corta la luz, que las pymes no tienen energía suficiente para producir? Tengo que decirlo, hay que denunciarlo. No solo vamos a defender a Esteban Echeverría, sino a toda la provincia de Buenos Aires”.

Defensa del empleo y la producción local

El jefe comunal también se refirió al desarrollo económico del distrito y resaltó la importancia del programa Invertí en Esteban Echeverría, que impulsa la producción industrial y el trabajo local. “La gente tiene que tener su trabajo, sus ingresos, su jubilación, una ART. Cuando hay una necesidad hay que ayudar, pero tenemos que entender como país y como municipio que necesitamos trabajo genuino y de calidad cercano a los hogares de vecinas y vecinos”, subrayó.

Además, expresó su apoyo a los trabajadores de sectores afectados por despidos y mencionó a Aerolíneas Argentinas: “En Aerolíneas trabajan cientos de personas que viven en nuestro distrito, por eso van a verme defendiendo la aerolínea de bandera, porque voy a defender el trabajo de las vecinas y los vecinos de Esteban Echeverría”.

Obras paralizadas y financiamiento municipal

Gray denunció que “en el distrito hay más de 20 obras paralizadas” y detalló que el Municipio continúa financiando proyectos clave, como la remodelación del Polo Judicial, la recuperación del Museo Histórico Municipal La Campana y mejoras en más de 20 escuelas. También adelantó futuras obras en el ex Club Hípico de Monte Grande, donde se instalarán una sede de la Universidad Tecnológica Nacional, la colonia de vacaciones del distrito y un nuevo hospital veterinario.

En cuanto a la infraestructura energética, anunció que se iniciarán las obras de la subestación transformadora de Esteban Echeverría en Luis Guillón, que mejorará la distribución de energía en Monte Grande y otras localidades.

Salud y políticas sociales

El intendente resaltó inversiones en salud, como la renovación de consultorios especializados en ginecología, obstetricia y neurología, y la ampliación del Hospital Municipal Santamarina, con mejoras en neonatología y la construcción de salas de parto respetado. También destacó la realización de 279 operativos de pediatría, que alcanzaron a 16.000 niños y la incorporación de 127 profesionales al equipo de salud municipal.

En materia de desarrollo social, Gray reveló que el Municipio amplió el horario de atención alimentaria debido a la creciente demanda: “Yo pedí que se abra a las 5 de la mañana porque había gente desde muy temprano”. Asimismo, advirtió sobre la falta de asistencia de PAMI y afirmó: “Si PAMI no cumple, como Municipio nos vamos a hacer cargo de esos medicamentos”.

Seguridad y reclamo al gobierno provincial

Gray señaló que la seguridad es “un eje central” de su gestión y mencionó la instalación de 1.701 cámaras y domos, 70 paradas seguras, la incorporación de la Fuerza Barrial de Aproximación con 200 agentes y el refuerzo de la Guardia Urbana con 34 móviles activos.

Además, pidió al gobernador bonaerense que asuma su responsabilidad en la seguridad provincial: “Quien gobierna la provincia tiene que asumir la responsabilidad política e institucional de hacer las reformas y los cambios para que vivamos tranquilos y en paz. Nos ponemos a disposición”.

"No me inviten a asados de politiquería"

Para cerrar su discurso, el intendente destacó su compromiso con la gestión y el trabajo concreto en beneficio de los vecinos: “Este intendente no va a asados, no va a ese tipo de reuniones. Yo voy a reuniones de trabajo donde se labura y se consiguen soluciones para la gente. No me inviten a reuniones y asados de politiquería donde se juntan a hablar durante cuatro horas y no le solucionan la vida a nadie”.