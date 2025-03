El mundo River atraviesa un momento de alta tensión tras la reciente derrota en la Supercopa Internacional ante Talleres. La caída por penales en Asunción profundizó el malestar de los hinchas con un equipo que no logra consolidarse. Y no solo los fanáticos expresan su disconformidad: Facundo "Luigi" Villalba, ex jugador campeón con el club y ex entrenador de la Reserva, lanzó duras críticas contra el plantel y el técnico Marcelo Gallardo.

"El entrenador mete frases en las cuales mucho no se involucra, mira para otro lado y dispara contra los futbolistas. No se está haciendo cargo del juego que está mostrando River y es hora de que se haga cargo. Los jugadores que él trajo son muy caros para el fútbol argentino. Hay que dejar de lado frases como ‘elijo creer’ y ponerse a trabajar de verdad", disparó Villalba.

El ex jugador también cuestionó las explicaciones del entrenador en conferencia de prensa: "Yo no me como más la galletita de cuando dice: ‘No me siento reflejado' (en el equipo). Bueno, vos estás ahí. No son solo los jugadores los responsables, el entrenador no está dando la talla".

Facundo Villalba dirigió la Reserva de River.

Su salida de la Reserva y la relación con Gallardo

Villalba dirigió la Reserva de River entre 2015 y 2020, hasta que Gallardo decidió reemplazarlo, según explicó, para "cambiar el perfil del entrenador". En su momento, aceptó la decisión, aunque con cierta incomodidad.

"Gallardo es el que manda en el club. Yo no lo compartí y se lo dije. Quizás él quería que no fuera tan sanguíneo como yo lo vivía desde la línea. Yo lo vivo de esa manera", recordó en diálogo con Súper Mitre Deportivo.