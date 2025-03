La administración de Lisandro Matzkin en Coronel Pringles sigue acumulando duras críticas. La falta de respuestas ante el deterioro del sistema de salud, el desamparo de los sectores más vulnerables en un contexto de creciente pobreza y la ausencia de políticas para impulsar empleo genuino se han convertido en ejes centrales de los reclamos que apuntan contra su gestión.



En esta ocasión, Julio de Aduriz, presidente del bloque de concejales de Unión por la Patria de Coronel Pringles, afirmó que el municipio se limita a recaudar y pagar sueldos, sin generar políticas públicas locales ni soluciones a problemas como la falta de empleo, la inseguridad y la vivienda. Además, destacó que, sin los fondos provinciales, Pringles no podría llevar adelante obras de magnitud y criticó el aumento de tasas sin mejoras en los servicios.

-¿Cómo analiza la gestión del intendente Lisandro Matzkin en la ciudad? ¿Qué balance hace de su gobierno?

La realidad es que no podemos ser ajenos a los contextos, en este caso el contexto de las medidas que toma el gobierno nacional y el gobierno provincial, pero bajando al llano y entendiendo las cuestiones que atraviesan Pringles, creemos que el municipio se centra en recaudar, pagar sueldos y proveedores y de alguna manera le falta ese plus necesario para apuntar a desarrollar el distrito, para apuntar a generar programas políticos locales, políticas públicas locales, que atiendan las necesidades de los vecinos y las vecinas, entendiendo que si no fuera por los fondos extraordinarios que vienen del gobierno de la Provincia, desde que asumió el nuevo presidente hasta estos tiempos, no se podrían hacer obras de gran envergadura.

Acá el gobierno de la Provincia tiene en ejecución 76 viviendas, tiene en ejecución los desagües pluviales del barrio PVP Sur, con dinero del fondo educativo se está terminando el polideportivo municipal, se ha terminado en febrero el frigorífico en la localidad de Indio Rico, que está a 70 kilómetros de Pringles. Todo tiene que ver con obras de gran magnitud que el municipio no puede hacer o no tiene la voluntad política de hacerlas con fondos propios y por cualquier cuestión semejante siempre se termina pidiendo fondos a la Provincia y de alguna manera no se genera ningún programa local, porque si el día de mañana el gobierno de la Provincia toma la misma determinación que el gobierno nacional no tenemos un plan estratégico para Pringles, entendiendo que los vecinos son de Pringles, los problemas son de Pringles, y un montón de cuestiones que son fundamentales resolver.

-Usted recorre los barrios junto a su bloque, como concejales y referentes de la oposición, estando en el territorio con los vecinos y escuchando sus necesidades. ¿Qué reclamos frecuentes les plantean los vecinos de Pringles hoy en día?

Tenemos un sistema bastante bien armado y aceitado de recorridas de barrios, que una vez que terminamos una vuelta, arrancamos la segunda. Vamos charlando de las nuevas problemáticas, y de las problemáticas pasadas, a ver si se pudieron resolver. Eso no da en algún punto material para volcarlo en el Concejo Deliberante, a veces con un simple llamado a algún funcionario local, también se pueden resolver, tenemos un trato institucional muy cordial. Pero fundamentalmente falta de trabajo, déficit habitacional, y en este tiempo, la fauna urbana y la inseguridad son dos temas muy delicados, coyunturales, pero a veces dependiendo del contexto nacional y provincial eso varía, lo que no varía es el déficit de empleo y el déficit de vivienda.

-En relación con la inseguridad, ¿ha crecido significativamente el delito? En su discurso de inicio de sesiones, el intendente mencionó que su relación con el gobernador Kicillof es muy buena, pero que tiene un problema con el ministro de Seguridad, ya que no le atiende el teléfono. ¿Qué opina al respecto?

Sí, dijo eso en el inicio de sesiones, no sé hasta qué punto eso es del todo correcto, entendiendo que por ahí puede hablar con algún asesor del ministro. Hay veces que los reclamos tienen que hacerse más arriba. El ministro de Seguridad de la Provincia no tiene mucho que decirle al intendente, si el gobierno nacional decide cortar los fondos que se utilizaban en otros tiempos, en la provincia de Buenos Aires, para todos los municipios, estamos hablando de 750 millones de pesos, para el programa de seguridad, que después bajaban al municipio.

Así que lo que uno espera del intendente es que se junte con un intendente que tiene la misma problemática y hagan el reclamo del gobierno nacional, que es quien tiene que resolver esto.

-En diálogo con concejales de la izquierda, mencionaron que notan al intendente algo "planchado", que le falta gestionar más en La Plata. ¿Coincide con este análisis?

La verdad que no tengo datos concretos como para asegurar una cuestión semejante, la realidad es que eso es una apreciación personal de un bloque, creemos que el intendente puede hacer mucho más de lo que hace, un buen gobernante no es aquel que administra bien los fondos públicos, sino aquel que encuentra los caminos, aun cuando parece que todas las puertas se cierran. Y eso es lo que desde nuestro bloque le reclamamos al intendente, dar ese plus, ese paso más, dar una muestra de carácter, golpear las puertas que tenga que golpear, pero que esas puertas no sean siempre del gobierno de la Provincia, y que de alguna manera vaya y se plante frente al gobierno de la Nación reclamando lo que le corresponde, por un lado a Pringles y en general a todos los bonaerenses.

Lo que sí se puede decir de esta administración es que cuando existe la posibilidad de que vengan fondos para algo específico, son muy prolijos a la hora de presentar la documentación, pero después muchas veces las gestiones pasan por los concejales o el grupo de trabajo de la oposición, cuando nos consultan si es necesario y es una prioridad para Pringles lo que se está gestionando.

-¿Cómo está la situación con los servicios públicos? El año pasado hubo aumentos significativos en las tasas locales. ¿Esto se refleja en una mejora en la prestación de los servicios?

No, la prestación de los servicios sigue siendo la misma, deficitaria en algunos casos, óptima en otros, pero sí, el año pasado tuvimos un aumento de 325%, con una inflación que cerró en 118 puntos, el Estado Municipal recaudando le ganó por 200 puntos a la inflación, y yo lo que le preguntaba al intendente es si hay algún trabajador o trabajadora que con su salario le haya podido ganar por 200 puntos a la inflación. Nos pareció demasiado importante ese aumento, entendiendo que eso no redunda de alguna manera en la calidad del servicio prestado, no por responsabilidad de los trabajadores y las trabajadoras del municipio, por supuesto, sino por responsabilidad de quienes tienen que tomar las decisiones, que es el Departamento Ejecutivo.

-Por último, ¿cómo están trabajando desde el bloque? Sabemos que recorren los barrios de manera constante y ya tienen el sistema bien aceitado, pero ¿han comenzado a pensar en las elecciones de medio término o todavía consideran que falta tiempo para ello?

No, nosotros tenemos una lógica de trabajar, estar con el vecino, escuchar, entendemos el proceso eleccionario con una coyuntura específica que no nos puede desviar el foco o el punto de atención cuando hay que resolver los problemas concretos a los vecinos de Pringles. Por supuesto que llegado el momento, habrá que sentarse a diagramar todo ese proceso, pero entendemos que hay que tomárselo con calma, que no estamos en condiciones en general de hablar de candidaturas, ni mucho menos comprendiendo que la gente lo está pasando muy mal, pierde el empleo, tiene empleo no formal, muy precario, hablamos mucho de esas cuestiones políticas internamente dentro de la unidad básica, pero no más allá de eso porque entendemos que a la gente no le interesa demasiado.