La UCR bonaerense se rearma tras el desdoblamiento

El radicalismo de la provincia de Buenos Aires empieza a reorganizar su juego electoral tras el giro que dio el calendario: las elecciones provinciales y municipales se celebrarán el 7 de septiembre, mientras que las nacionales serán el 26 de octubre. La decisión del gobernador Axel Kicillof de desdoblar los comicios, que fue finalmente respaldada por Cristina Kirchner, reconfigura la estrategia de todos los espacios y, en particular, alivia al partido centenario, que se encontraba sumido en una fuerte interna judicial.

La noticia cayó como un bálsamo en la UCR. “Esto nos permite tener campañas bien provinciales, nos olvidamos de Milei y hacemos lo que tenemos que hacer en las secciones, donde sabemos cómo jugar”, confió un armador radical a este medio. La consigna es clara: en los pueblos, hablar mal del presidente Javier Milei es garantía de rechazo. Por eso, la estrategia apunta a replicar el clásico radicalismo vs. peronismo en los territorios del interior bonaerense.

La confirmación del desdoblamiento abre una ventana de oportunidad para que los intendentes radicales –que respaldaron unánimemente la medida– tengan mayor protagonismo en los armados locales. Con ocho secciones electorales en la provincia, el radicalismo podrá trabajar de manera más quirúrgica, con margen para definir listas propias y negociar con otros espacios según el termómetro local.

Abad reafirma su liderazgo mientras la Justicia demora la definición

Pese a la indefinición judicial sobre la presidencia del Comité Provincia, Maximiliano Abad continúa actuando como el principal referente del radicalismo bonaerense. El martes por la noche reunió a legisladores, intendentes y dirigentes en La Plata. Allí, mientras compartían un asado, dejó en claro que “el que manda” es Miguel Fernández, exintendente de Trenque Lauquen y candidato oficialista a la presidencia partidaria, cuya asunción se encuentra trabada por cuestiones judiciales.

“Nosotros no vamos a ir a buscar a nadie por ahora. Recién ahora está claro cómo vamos a votar”, sostuvo Diego Garciarena, jefe del bloque de diputados provinciales de la UCR y hombre de extrema confianza de Abad. En declaraciones a la prensa, Garciarena explicó que “en las secciones va a haber acuerdos distintos en función de los acuerdos de los intendentes”.

Futuro Radical denuncia irregularidades y va a la Justicia

En la vereda de enfrente, el sector opositor interno, liderado por Pablo Domenichini y referenciado en el titular del Comité Nacional Martín Lousteau, presentó objeciones al proceso de prórroga del mandato de Abad. Desde Futuro Radical calificaron la maniobra como “una barbaridad” y anticiparon que acudirán a la Justicia Federal.

“Es imposible que la prórroga de mandato se mantenga, salvo que se roben la llave. No tiene respaldo legal lo que hicieron”, advirtió un dirigente de esa línea. Aseguran que la acefalía obligaría a intervenir al Comité Nacional y denuncian una supuesta intención del oficialismo partidario de “entregar” la UCR al PRO y a La Libertad Avanza. Desde el entorno de Abad rechazan tajantemente esa acusación.

Convenciones en la mira: pulseada entre “anti Milei” y libertad provincial

La próxima parada clave será la Convención Nacional del radicalismo, convocada para el 25 de abril y presidida por Gastón Manes. Allí se pondrán sobre la mesa dos visiones contrapuestas: el sector de Lousteau propone avanzar hacia “un gran frente anti Milei”, mientras que los gobernadores radicales –como Leandro Zdero (Chaco) y Alfredo Cornejo (Mendoza)– empujan por mayor autonomía para las provincias, avalando alianzas con los libertarios según cada territorio.

La Convención Provincial, en tanto, aún no tiene fecha. Se espera que se convoque una vez que el calendario electoral quede definitivamente cerrado. Si no hay PASO, como indica el nuevo panorama, la reunión podría realizarse en la primera quincena de mayo. Desde el partido aseguran que la judicialización de la interna no afectará el normal funcionamiento de la convención, ya que el 90% de los convencionales electos ya fueron proclamados por la Junta Electoral, y solo están bajo revisión los de Quilmes, La Matanza y Ezeiza.

Pullaro, un espaldarazo que entusiasma

El contundente triunfo de Maximiliano Pullaro en Santa Fe también fue capitalizado por el oficialismo bonaerense de la UCR. “Felicitaciones para la lista #UnidosParaCambiarSantaFe, al gobernador @maxipullaro, a la senadora nacional @carolinalosada y al senador Eduardo Galaretto por el importante triunfo logrado en las elecciones de la provincia de Santa Fe. Este respaldo ciudadano reafirma la importancia de promover la modernización institucional, fortalecer la seguridad ciudadana y acompañar a los sectores productivos”, escribió Abad en sus redes.

También Miguel Fernández, su delfín en la interna, felicitó al mandatario santafesino. El mensaje fue leído internamente como un gesto de alineamiento con una figura en ascenso que logró consolidar al radicalismo como fuerza de gobierno en una de las provincias más relevantes del país.

14 de mayo: el día en que todo empieza a definirse

Con el nuevo cronograma casi confirmado, el radicalismo bonaerense pone la vista en el 14 de mayo, día en que vence el plazo para la inscripción de alianzas. Será una fecha clave para definir con quién competirá la UCR en cada sección y cómo se construirá la ingeniería electoral para la gran cita del 7 de septiembre. A pesar de la interna y las tensiones, el partido centenario se prepara para dar pelea.