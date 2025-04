Mientras el calendario electoral se acelera y el Congreso se prepara para una nueva pulseada legislativa, el jefe de Gabinete Guillermo Francos agitó el tablero político con declaraciones que expusieron una creciente tensión entre La Libertad Avanza y el PRO. En una entrevista televisiva, el funcionario aseguró que el oficialismo “quiere un acuerdo con el PRO en la provincia” de Buenos Aires, al tiempo que acusó a Mauricio Macri de “no haber escuchado” los reiterados intentos de acercamiento por parte del Gobierno.

Las palabras de Francos llegaron como respuesta directa a los dichos del expresidente, quien esta semana negó haber recibido señales claras de la conducción libertaria sobre una eventual alianza. “Puede ser que el presidente Macri no me haya escuchado. Sería ridículo que los que pensamos más o menos parecido no intentemos buscar un acuerdo”, lanzó Francos.

Francos: “Queremos un acuerdo con el PRO en la provincia”

El mensaje fue claro y estratégico: La Libertad Avanza busca sumar bancas en el Congreso en las elecciones legislativas de este año y necesita del PRO para garantizar la mayoría necesaria que habilite la aprobación de las reformas jubilatorias, laborales y tributarias que el Gobierno quiere impulsar en diciembre. “Para eso necesitamos un número suficiente, y eso implica un entendimiento con el PRO”, sostuvo Francos.

En este sentido, diferenció los escenarios locales de los nacionales. Mientras en la Ciudad de Buenos Aires las listas se presentaron por separado —con Manuel Adorni por LLA y Silvia Lospennato por el PRO—, en la provincia de Buenos Aires el oficialismo ve más margen para confluir. “Una cosa son las elecciones locales y otra las nacionales”, explicó Francos.

Las fotos recientes de dirigentes del PRO como Cristian Ritondo, Diego Santilli y Guillermo Montenegro junto a referentes libertarios, y el salto de Diego Valenzuela al espacio de Milei, alimentan las especulaciones. “Son símbolos de una fuerza que está construyéndose en la provincia”, interpretó el jefe de Gabinete.

Macri: “Nunca nadie se sentó a negociar nada”

Del otro lado de la mesa, Mauricio Macri había disparado con dureza, negando que haya algún tipo de negociación real y directa. “No he escuchado ni a Javier Milei ni a Karina Milei decir ‘queremos un acuerdo con el PRO en la provincia’”, disparó.

Según Macri, ni siquiera se iniciaron conversaciones formales. “Le pregunté a Ritondo y no hay ninguna negociación, no empezó”, aseguró, echando por tierra la supuesta construcción conjunta que planteó Francos.

Más aún, reveló que en distritos como Chaco, el PRO fue directamente excluido de la alianza por pedido de Karina Milei. “Me lo dijo el gobernador Leandro Zdero”, enfatizó.

Críticas cruzadas y desconfianza política

El contrapunto entre Francos y Macri también deja al descubierto una desconfianza mutua. Mientras el exmandatario insiste en que el oficialismo no cuida al Presidente y cuestiona la influencia de Karina Milei y Santiago Caputo, desde el Gobierno apuntan al “capricho” de Macri y su entorno para no avanzar en una alianza estratégica que podría ser clave para el oficialismo.

“Todo lo ve a través de dos personas”, criticó Macri en referencia a la hermana del Presidente y su principal asesor. También alertó sobre el aislamiento de Milei: “Se desentiende del día a día en manos de Caputo, y las cosas partidarias de su hermana. Es su estilo, pero me parece peligroso”.

¿Alianza política o fractura irreversible?

Pese a los chispazos, ambos sectores coinciden en algo: la sintonía parlamentaria fue hasta ahora un hecho. “Desde que presentamos el DNU 70 y la Ley Bases, quienes más nos apoyaron fueron los diputados del PRO y algunos radicales”, destacó Francos. Pero esa cooperación legislativa no logró traducirse en una estructura electoral unificada, especialmente en la provincia de Buenos Aires, donde la tensión entre los liderazgos de ambos espacios parece haber frenado cualquier acuerdo de fondo.

Para Francos, el pacto con el PRO es la llave para avanzar con una ambiciosa agenda de reformas a fin de año. “Vamos a empezar a hablar de reformas previsionales, laborales y del sistema tributario”, adelantó. Macri, por su parte, advirtió que sin un frente político sólido, el proyecto de Milei podría naufragar. “Cuidemos lo que hemos logrado. La nueva normalidad no puede ser la emergencia permanente”, reclamó.

Por ahora, el acuerdo electoral entre LLA y el PRO en la provincia más populosa del país sigue siendo una incógnita. Lo que está claro es que ni el oficialismo ni su principal aliado opositor están dispuestos a ceder protagonismo en un escenario que podría redefinir el equilibrio de poder en el Congreso.