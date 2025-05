La Municipalidad de Escobar presentó la edición 2025 del Fondo Municipal de Promoción del Deporte, una política pública que desde 2017 se sostiene de forma ininterrumpida y que en esta ocasión contará con una inversión récord de 100 millones de pesos. El programa busca acompañar a clubes de barrio y atletas de alto rendimiento del distrito, y duplica el monto destinado en su edición anterior.

Desde su creación, el fondo ha beneficiado a más de 50 clubes e instituciones deportivas, así como a más de 160 deportistas escobarenses. Muchos de ellos, gracias al respaldo municipal, pudieron representar a Escobar en torneos nacionales e internacionales, incluyendo campeonatos mundiales.

En esta novena edición, el 20% del total será asignado específicamente a atletas locales de alto rendimiento. Este apoyo podrá utilizarse para costear viajes, entrenamientos, estadías y gastos relacionados con su participación en diversas competencias. Para postularse, tanto deportistas como entidades podrán inscribirse a través de la plataforma Escobar 360 (www.escobar360.gob.ar), donde se detallan los requisitos, plazos y condiciones de acceso al subsidio.

Al mismo tiempo, la gestión del intendente Ariel Sujarchuk continúa impulsando políticas de memoria activa. En ese marco, cuatro veteranos escobarenses de la guerra de Malvinas viajaron recientemente a las islas gracias al programa municipal No las Hemos de Olvidar, una iniciativa que ya permitió el regreso de 20 excombatientes locales desde su creación en 2018.

Alejandro Ceballos, Claudio Sánchez, José Raúl Ibáñez y Marcelino De León fueron quienes emprendieron esta experiencia profundamente transformadora. El contingente partió desde Río Gallegos el pasado 11 de abril y permaneció ocho días y siete noches en territorio malvinense.

Para los veteranos, el viaje significó cerrar heridas, rendir homenaje y reencontrarse con su historia. Ceballos, quien combatió en el Monte Longdon, recordó con emoción: “Recorrimos como quince, veinte kilómetros. Desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Volvés para atrás de golpe. Ver el galpón donde armamos las mochilas, las ranchadas… Fue espectacular después de tantos años”. Y expresó su gratitud: “Estoy más que agradecido al Municipio y a todos los muchachos del Centro de Veteranos de Escobar”.

Claudio Sánchez, que integró el apoyo logístico del Ejército con solo 18 años, revivió los recuerdos al recorrer los montes William, Tumbledown, Dos Hermanas y Longdon. “Me sentí como de 18 años otra vez. Volví a tener los pies mojados, las medias mojadas, el viento frío en la cara”, compartió.

Por su parte, José Raúl Ibáñez, suboficial mayor de Prefectura, recordó su participación en el combate del guardacostas Río Iguazú, donde derribó un avión enemigo tras reemplazar a un compañero herido de muerte. “Pudimos bajar el cuerpo de nuestro compañero y darle sepultura”, señaló. En esta oportunidad, pudo visitar el cementerio y rendir homenaje: “Nos trajo paz. Al principio dudaba del viaje, pero me convencieron y no fue en vano. Me estoy poniendo grande y cada vez se hace más difícil”.

Marcelino De León, sobreviviente del hundimiento del ARA General Belgrano, fue el único del grupo que no combatió en las islas, pero su vivencia no fue menos impactante. “Es ver la historia realmente contada por ellos, no en un salón o en una plaza”, dijo. Durante la travesía, al llegar a la cima de un monte, gritó con emoción: “¡Viva la Patria!”. Y añadió: “Vi cosas hermosas del ser humano que se expresaban como podían: algunos lloraban, otros cantaban el himno. Y eso te conmueve”.

Este viaje, que concluyó el 20 de abril, fue una experiencia de reparación simbólica y personal para los protagonistas, pero también un acto de memoria colectiva que Escobar honra año tras año. En el acto conmemorativo por los 43 años de la guerra, el propio intendente Sujarchuk despidió al contingente local antes de su partida, reafirmando el compromiso del Municipio con los héroes de Malvinas.

Con iniciativas como el fondo deportivo y el programa No las Hemos de Olvidar, Escobar avanza en políticas integrales que promueven el desarrollo, la inclusión y la memoria, reconociendo tanto el esfuerzo presente como el pasado de su comunidad.