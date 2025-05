Inundaciones: el campo bonaerense exige reactivar el Plan Maestro del Salado

Con la bronca acumulada por años de promesas incumplidas y frente a un nuevo escenario de anegamientos, caminos destruidos y pérdidas productivas, el campo bonaerense volvió a levantar la voz. Saladillo fue el epicentro de una encendida asamblea agropecuaria en la que se lanzaron duras críticas contra los gobiernos provincial y nacional, en especial por la paralización del Plan Maestro del Salado y la falta de obras hídricas en la Cuenca Vallimanca-Saladillo.

El encuentro, realizado en la Sociedad Rural de esa localidad, reunió a más de cien productores, dirigentes de CARBAP y referentes políticos de la región. Allí se escucharon reclamos directos al gobernador Axel Kicillof y al presidente Javier Milei por la inacción ante una problemática que se repite cada vez que llueve fuerte: el agua no escurre, los canales no funcionan y el Estado brilla por su ausencia.

“Los presupuestos se gastan y las obras no están”

La frase, plasmada en el acta final de la asamblea, sintetiza el hartazgo de un sector que ve cómo los impuestos se multiplican mientras las obras prometidas quedan en el olvido. “Algún día, alguien debería rendir cuentas por todo el daño ocasionado a tantas personas en todo este tiempo”, se advirtió en el documento que recibió la adhesión de las asociaciones rurales de Roque Pérez y 25 de Mayo.

El reclamo central fue claro: reactivar de forma urgente el dragado del río Salado, especialmente el Tramo IV.2, paralizado cerca de la Ruta Nacional 205. Según reveló Alberto Larrañaga, titular del Consejo Asesor del Plan Maestro del Salado, las gestiones ante el Ministerio de Economía, la Secretaría de Obras Públicas y la Jefatura de Gabinete siguen sin respuestas concretas. Y eso pese a que en mayo de 2024 las propias autoridades nacionales habían declarado esos trabajos como “prioritarios”.

Desde CARBAP, el prosecretario Fernando Ferrari exigió al Ministerio de Infraestructura bonaerense que adhiera al proyecto presentado por la entidad para readecuar el cauce de los arroyos Saladillo y Vallimanca. El plan incluye intervenciones clave para evitar que las lluvias vuelvan a paralizar la producción.

“El Canal 16 es un monumento a la ineficacia”

Durante el encuentro, los productores también pusieron el foco en una obra que podría haber mitigado gran parte del impacto de las lluvias: el Canal 16. Construido hace más de 30 años, se mantiene inutilizado por trabas burocráticas y falta de decisión política.

“Es la única obra de envergadura que se hizo para aliviar la Cuenca, y no se puede usar porque supuestamente podría elevar el nivel de los pluviales en Saladillo. No hay estudios, no hay respuestas. Hace al menos ocho inundaciones que lo tenemos como un adorno”, señalaron con indignación.

Una asamblea con reclamos concretos

Entre los puntos destacados del documento aprobado en Saladillo, se exigió:

Que el Ministerio de Infraestructura de la Provincia adhiera al proyecto de CARBAP para readecuar el Saladillo-Vallimanca.

Que el Ejecutivo Nacional reactive las obras paralizadas del Plan Maestro del Salado.

Que los intendentes y concejos deliberantes de los municipios afectados respalden públicamente estos reclamos.

Que la Dirección Provincial de Hidráulica brinde soluciones reales y deje de esquivar responsabilidades.

“La falta de obras es evidente”, sentenciaron los ruralistas, y convocaron a legisladores, concejales y autoridades locales de la Séptima Sección a sumarse al reclamo.

Unidad y presión política como estrategia

El presidente de la Sociedad Rural local, Ignacio Bustingorri, fue uno de los principales oradores del encuentro. En su intervención, trazó un crudo panorama de la situación que vive la Cuenca del Vallimanca y pidió no bajar los brazos: “Tenemos que trabajar por cuencas, unir a los productores y a las entidades, pero también hacer que el Estado responda. Si no hay presión política, las obras no llegan”.

La asamblea concluyó con una hoja de ruta clara: avanzar con una estrategia regional que incluya a todos los municipios afectados, visibilizar el reclamo ante los medios y elevar las demandas a los poderes legislativo y ejecutivo.

Mientras el agua sigue acumulándose en los campos y los caminos rurales se tornan intransitables, la sensación que persiste es de abandono. En Saladillo, como en tantas otras localidades de la provincia, la paciencia se agotó. Y el campo, una vez más, exige que el Estado esté a la altura.