La tensión entre el periodista Gabriel Anello y el presidente de Boca, Juan Román Riquelme, escaló a un nuevo nivel en los últimos días. Anello lanzó una serie de comentarios ofensivos, tanto en su cuenta de X como en sus programas de Radio Mitre y Canal 9, donde dirigió insultos personales y expresiones discriminatorias hacia el ídolo xeneize.

“Desde que el sorete de Riquelme pidió mi cabeza, voy a hacer todo lo posible para descubrir todas sus mentiras y negocios turbios”, escribió Anello en redes sociales. Además, sostuvo: “Yo tengo respeto por todos los colores, hay que ser respetuosos con todos. Mi problema es personal con Riquelme. Y quédate tranquilo que todas las pruebas van mañana a la justicia”.

Declaraciones repudiables en medios y redes

El periodista fue más allá en sus declaraciones mediáticas y dejó frases que generaron fuerte repudio: “Ya terminamos este curro del INADI, a los negros se los llama negros, a los marrones se los llama marrones y a los ignorantes se los llama ignorantes, todo es un cúmulo de Riquelme”.

Incluso añadió: “Mándenme al INADI, a la Justicia... Yo tengo la cultura de que los ignorantes, los burros, los que no van al colegio, como Riquelme, son unos negros ignorantes”.

Riquelme respondió en televisión y anticipó medidas judiciales

Ante estos ataques, Juan Román Riquelme eligió responder en el programa que conduce Jorge Rial por C5N. Lejos de levantar el tono, el presidente de Boca contestó con firmeza y orgullo por sus raíces.

“Desde los 18 años vivimos así, estoy orgulloso de decir que soy de Don Torcuato, argentino, a mí me tocó un color de piel normal pero no tengo ningún problema con colorado, blanco o rubio. Me venden como un malo”, expresó en la entrevista.

Riquelme también reveló cómo su familia tomó los ataques: “Mi hija me dijo que había un hombre nervioso (Anello) hablando de mí. Me dijo que trabaje tranquilo y que soy el negro más lindo del mundo”.

Sospechas, elecciones y respaldo institucional

En otro tramo de la charla, el exfutbolista recordó episodios vividos en las últimas elecciones del club, donde también hubo momentos tensos. “No me sorprende, cómo me va a sorprender si se metieron en la casa de mi hermano en plenas elecciones. Puede ser que quieran que... puedo pensar lo que sea. Haber ganado las elecciones... No sé si está con la gente que está en contra nuestra o no, pero son socios y pueden presentarse cada cuatro años”, señaló.

Consultado sobre si Boca tomará medidas, Román fue claro: “De eso se va a ocupar la gente del club, claramente que sí”.

En línea con esta postura, los abogados del club, Walter Krieger y Sebastián Rodríguez, ya habían adelantado el martes en un programa del canal oficial que se están evaluando las “consecuencias legales” por los dichos del comunicador.

Denuncias contra el entorno de Riquelme

Anello también apuntó contra el entorno familiar del presidente boquense. En particular, mencionó un supuesto faltante de indumentaria y apuntó a Chanchi Riquelme, hermano de Román. Frente a esas acusaciones, el dirigente fue tajante: “Yo no vivo del puterío. Los Riquelme no somos delincuentes”.

Un mensaje a los hinchas xeneizes

Sobre el final de la entrevista, Jorge Rial le pidió a Riquelme un mensaje para los hinchas de Boca. El presidente no dudó en expresar su cariño: “Los quiero, tenemos que jugar contra Lanús. Nos duele no jugar la Copa y ahora tenemos que jugar en nuestra casa. Tenemos la ilusión de estar en la final. Queremos estar en Santiago”.

Además, destacó la conexión emocional con los simpatizantes: “El cariño, el respeto, no va a cambiar nunca. Yo lo siento igual que ellos. Nos enojamos cuando perdemos, nos alegramos cuando ganamos. Son maldades, sé de dónde vienen. Me pone feliz que en estos últimos años la gente se da cuenta de dónde vienen, abrió los ojos”.