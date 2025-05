River Plate empató 1-1 frente a Universitario de Perú en el Monumental, en el cierre del Grupo B de la Copa Libertadores. Con este resultado, el equipo de Marcelo Gallardo se aseguró el primer puesto con 12 unidades, pero no logró el objetivo de ser el segundo mejor líder detrás de Palmeiras, lo que lo privó de asegurarse la localía en gran parte del cuadro de eliminación directa.

Facundo Colidio abrió el marcador tras capturar un rebote, en un primer tiempo en el que el Millonario mostró algunos de sus mejores pasajes de juego. Sin embargo, Universitario empató con un tanto de Jairo Concha antes del descanso, luego de una floja reacción de Franco Armani.

“Fue un equipo de dos caras”, dijo el DT

El entrenador riverplatense, de 49 años, no esquivó el análisis y trazó un diagnóstico autocrítico del partido:

“Fue equipo de dos caras. Con buenas intenciones como las que veníamos mostrando en los primeros 45 minutos, con llegadas por combinaciones por dentro y por fuera; y en el segundo tiempo no lo pudimos sostener. Después de esa jugada en la que nos empatan, empezamos con las imprecisiones, llegamos un poquito tarde y nos costó. Es la verdad. Entiendo que haya quedado esa sensación. Lo entiendo y lo expreso. La sensación es que no gustó terminar el partido de la manera que lo terminamos en la segunda etapa. Nos faltó dinámica para buscar el partido, para seguir sometiendo al rival”.

Balance del semestre: logros parciales y cuentas pendientes

Gallardo también hizo un balance general de este primer semestre del año. Si bien destacó la evolución futbolística del equipo y la victoria en el Superclásico frente a Boca, reconoció que River no logró cumplir con todos los objetivos.

“Fue una primera parte del año en la que nos costó entrar en la dinámica. Después el juego llegó, lo pudimos hacer de buena manera cuando llegó, el equipo empezó a mostrar un fútbol diferente, generó un entusiasmo en la gente y fue frenado por el partido de Platense, que no nos permitió llegar a uno de los objetivos, que era jugar la final. Esa dinámica que encontramos tiene que seguir fluyendo en esta etapa tras el descanso breve de cuatro o cinco días. Ese va a ser el estímulo para el segundo semestre. Que no nos cueste y pueda seguir fluyendo”.

El gran desafío: Mundial de Clubes en EE.UU.

El próximo compromiso para River será internacional y de alto nivel: el Mundial de Clubes 2025. El debut será el 17 de junio, en Seattle, ante Urawa Reds de Japón. Consultado sobre las expectativas y posibles refuerzos, Gallardo fue contundente:

“Claro que vamos a competir, estoy totalmente convencido. ¿Si llegarán refuerzos? Depende para qué. La expectativa siempre es la mejor. Veremos en esta breve ventana, necesitamos consolidar lo que tenemos y ahí ver qué nos hace falta y qué oportunidad tenemos. Pero tenemos un plantel para seguir potenciando. Y vamos a ir con muy buenas expectativas, sino no iríamos, vamos a enfrentarnos con los mejores equipos del mundo”.

¿Cristiano Ronaldo a River? La reacción de Gallardo

Cuando se le preguntó si le gustaría contar con Cristiano Ronaldo, el técnico respondió con una sonrisa y evitó entrar en especulaciones:

“No está en mi cabeza incorporar solo por el certamen en Estados Unidos. No hago comentarios al respecto. No doy nombres del mercado de pases”.

El espíritu competitivo, como bandera

Finalmente, Gallardo habló sobre el enfoque con el que encarará el Mundial de Clubes y reafirmó su estilo:

“El objetivo es medirnos, me gusta el desafío de medirnos. Va a depender de cómo funcione el equipo. Si corregimos algunas cosas de lo que mostramos en los últimos dos meses, que me gustó cómo funcionó, podemos enfrentarnos con cualquiera, podemos medirnos de buena forma. Lo de competir es una frase hecha, el tema es de qué manera te preparás para intentar ganar. No quiero ir a ver qué pasa, no está en mi esencia. Si toca perder, que el rival haga más mérito que nosotros, como pasó con el mejor Barcelona de todos los tiempos, ahí no tuvimos muchas chances. No creo que haya un rival como ese. Soy un competidor nato, me gusta medirme para ganar. Con esa mentalidad vamos a encarar la competencia. El funcionamiento del equipo va a marcar cuáles son las posibilidades”.

Otras definiciones de Gallardo

Además de su balance y el análisis del Mundial, Gallardo respondió sobre otros temas puntuales del presente de River.

—¿Es una dificultad no terminar entre los mejores primeros?

“Me gusta que podamos definir de local, pero eso no te da garantía absoluta. Hemos jugado Libertadores, nos tocó definir de visitante y nos ha ido bien. Hubiese sido bueno terminar lo más arriba posible para tener esa posibilidad de definir siempre de local, pero ahora hay que afrontarlo”.

—¿Mastantuono será citado a la Selección?

“No hemos tenido ninguna notificación oficial de la Selección para confirmarlo o no”.