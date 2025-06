“Se hizo justicia”: el fallo contra Cristina unificó a la oposición bonaerense y desató celebraciones

La ratificación de la condena a seis años de prisión contra Cristina Fernández de Kirchner por la causa Vialidad generó una oleada de reacciones entre los dirigentes de la oposición bonaerense. Mientras el oficialismo nacional guarda silencio o apunta a una judicialización de la política, en la provincia de Buenos Aires el veredicto de la Corte Suprema fue recibido con entusiasmo por buena parte del PRO, la UCR, la Coalición Cívica y La Libertad Avanza.

En un escenario de creciente polarización, las fuerzas opositoras en territorio bonaerense encontraron en el fallo un punto de coincidencia contundente. La narrativa común fue que “se hizo justicia” y que la decisión reafirma el funcionamiento de las instituciones. Sin embargo, las formas de expresión variaron desde mensajes institucionales prudentes hasta celebraciones eufóricas en redes sociales.

Celebra el PRO: “No fue magia, fue corrupción”

Dentro del PRO, la senadora Yamila Alonso eligió una frase cargada de simbolismo político para sintetizar su postura: “No fue magia, fue corrupción”, en alusión directa a la célebre consigna que utilizaba el kirchnerismo en sus campañas. Por su parte, los senadores Alex Campbell y Juan Manuel Rico Zini se limitaron a replicar el mensaje institucional del partido: “Sentencia confirmada, justicia demostrada”.

Carrió, la gran referenciada

Dentro de la oposición, la figura de Elisa Carrió reapareció con fuerza como referencia ética. La titular del bloque lilito en Diputados BA, Maricel Etchecoin, destacó su rol histórico en la denuncia contra la corrupción kirchnerista. Elogió “la valentía de Elisa Carrió y de todo nuestro equipo de la Coalición Cívica que, en soledad, cuando el kirchnerismo estaba en el apogeo de su poder, pusieron el cuerpo y denunciaron la matriz del saqueo K”.

Uno de los más explícitos fue Luciano Bugallo, diputado y referente de la Coalición Cívica dentro del espacio opositor, quien publicó una serie de mensajes en los que agradeció a Carrió, al periodismo independiente —nombrando especialmente a Jorge Lanata— y a los argentinos “que marcharon en 2012 y nunca bajaron los brazos”. “Gracias Lilita! Gracias a todos y a cada uno de los que se la jugaron, cuando nadie se animaba a hablar de la corrupción… Se hizo justicia”, escribió.

Bugallo también compartió una imagen de globos gigantes con la figura de CFK presa y comentó con ironía: “¡Hoy hubiera sido un muy buen día para volverla a inflar!”. Incluso cruzó al presidente Javier Milei, acusándolo de haber guardado silencio en su época como asesor de Daniel Scioli, y fue más allá al responderle duramente al expresidente Alberto Fernández: “Vos sos el próximo, payaso, golpeador, gatero, arrastrado”.

Radicales: entre el respaldo institucional y la crítica política

La UCR también se expresó en sintonía con la decisión del máximo tribunal. La diputada Anahí Bilbao fue directa: “En un fallo histórico, la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua a ocupar cargos públicos contra Cristina Kirchner en el contexto de la Causa Vialidad. ¡La Justicia haciendo su trabajo!”.

Desde una perspectiva más institucional, el senador Ariel Bordaisco señaló: “Cristina no volverá a ejercer cargos públicos nunca más en su vida. Deberá cumplir una condena de 6 años, pero la mayor condena que tiene es la social e histórica. Kirchnerismo será siempre sinónimo de corrupción”.

El diputado Matías Civale, presidente del bloque Acuerdo Cívico UCR-GEN, respaldó el fallo, aunque advirtió sobre el uso político de las decisiones judiciales. “Confío en que el proceso se desarrolló con las garantías del debido proceso, pero al mismo tiempo creo que este tipo de decisiones deben ser tratadas con muchísima prudencia institucional”, sostuvo. Y agregó: “La Argentina necesita reconstruir confianza, no profundizar divisiones”.

En la misma línea se expresó Claudio Frangul, quien compartió un comunicado del bloque de diputados UCR-GEN que remarca la importancia del respeto institucional y condena la utilización electoral de los fallos judiciales. “La Justicia debe ser respetada en sus tiempos, en sus formas y también en su función: no reemplaza a la política, ni debe ser utilizada como instrumento de posicionamiento”, expresa el texto.

La Libertad Avanza: “Vamos por la casta bonaerense”

La reacción libertaria también fue enfática. Desde el espacio violeta se deslizó un mensaje que va más allá de la celebración del fallo: “Vamos por la casta bonaerense”, advirtiendo que el proceso judicial contra CFK no sería, para ellos, un caso aislado.

"El que las hace las paga, no importa quien sea. Ahora a drenar el pantano de nuestra querida provincia, bonaerenses. Caiga quien caiga. #Cristinapresa"; expresó la senadora María Florencia Arietto. Mientras que la diputada, Florencia Retamoso, afirmó: "No hay relato. No hay ficción. No hay lawfare.Hay condena.Hay justicia."

Un fallo que reconfigura el mapa político

Aunque desde el PRO reconocen que “Cristina presa cambia el mapa político nacional y bonaerense”, también admiten que la condena puede servir para reagrupar al peronismo. “El Gobierno nacional no la quería fuera de la cancha. Le querían ganar en la Tercera”, confió un legislador del espacio.

Así, mientras el oficialismo recalcula su estrategia, la oposición bonaerense aprovecha la ocasión para fortalecer su discurso institucional, recuperar banderas históricas —como la lucha contra la corrupción— y, sobre todo, marcar diferencias con un kirchnerismo golpeado, pero aún activo.