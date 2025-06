La Selección Argentina igualó 1-1 con Colombia en el estadio Monumental por la fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas, y Lionel Scaloni, su entrenador, analizó en detalle el rendimiento del equipo, las decisiones tácticas y el impacto emocional del encuentro.

Aunque la Albiceleste ya tenía asegurada su clasificación al Mundial 2026 y el primer puesto del certamen, el partido significó una prueba de carácter, según remarcó el DT. El empate fue logrado a pesar de jugar gran parte del complemento con un hombre menos por la expulsión de Enzo Fernández.

“No se ha perdido el carácter”

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, Scaloni remarcó: “El fútbol no es solo jugar bien. Hay que darle mérito al rival, ha venido a hacer su partido. Sobre todo en el primer tiempo no encontramos el funcionamiento. En el segundo tiempo cambió la dinámica, intentamos llegar más, tuvimos situaciones, aún con la expulsión de Enzo, llegamos. Es bueno saber que no se ha perdido el carácter. Nos vamos conformes, siempre hay cosas para mirar”.

Justificación de los cambios

El técnico también explicó el ingreso de Giuliano Simeone y Nico González: “Con Giuliano y Nico González buscamos llegar por los costados. Nico tuvo dos o tres llegadas muy buenas. Son decisiones que se toman. Fue un buen momento para hacerlo, para ver cómo reaccionaba el equipo. La prueba fue positiva”.

Una Selección comprometida

A pesar de haber cumplido el objetivo de la clasificación, Scaloni destacó que el plantel mantuvo la entrega: “Lo importante es que no pierda la entrega. Sabemos las condiciones en que se jugó, con el equipo clasificado, jugadores con cosas importantes por delante —en referencia al Mundial de Clubes—. La cabeza estaba en el partido y eso es increíble. El equipo lo sacó adelante y la gente lo valoró”.

Por qué salió Messi

Sobre la salida de Lionel Messi en el segundo tiempo, el entrenador explicó: “No iba a salir, pero cuando hicimos los cambios, salió. Él sabe cómo funciona. Me dijo que era mejor que él saliera”.

Una Eliminatoria difícil

Consultado sobre el nivel del encuentro, Scaloni evitó ponerlo en un pedestal, pero sí remarcó la complejidad del certamen: “¿Si fue de los partidos más difíciles? Hubo partidos difíciles. Las Eliminatorias son jodidas, son complicadas. Hemos sacado una cierta cantidad de puntos para estar satisfechos”.

Mastantuono deberá esperar

Respecto a la ausencia de Franco Mastantuono entre los que ingresaron, fue claro: “No solo él no entró, hubo otros que no entraron. Pensamos que el partido estaba para Giuliano, para Nico González, que hicieron lo que se les pidió. A Franco hay que llevarlo poco a poco, tiene un camino por recorrer, tiene ganas de progresar, escucha y le tocará entrar cuando crea que es el momento”.

Elogios a Thiago Almada

Thiago Almada fue el autor del gol del empate, luego de una jugada rápida iniciada por Foyth y Palacios. Scaloni lo elogió: “Tiene libertad de movimientos, nació para jugar adentro. Hoy le pedimos que juegue un poco más abierto de lo normal y cuando vimos que no estaba para eso, volvió adentro. Quiere intentar, no tiene miedo a pedir la pelota. Es una muy buena aparición”.

Boca, River y un Mundial de Clubes “espectacular”

Sobre la participación de Boca y River —junto al Inter Miami de Messi— en el próximo Mundial de Clubes, Scaloni expresó entusiasmo: “Es un torneo espectacular. Están los mejores equipos y jugadores del mundo. Los equipos argentinos les van a poner las cosas difíciles a todos. Sabemos bien cómo afrontan los partidos. Tendrán el aporte de su gente, va a ser súper lindo de verlo. Ojalá les vaya bien a todos”.

Sin apuro por la lista del Mundial

Scaloni cerró la conferencia sin adelantar nombres para el Mundial 2026: “Por la experiencia del Mundial pasado, no tiene sentido pensar en la lista. Antes de darla hay sorpresas, bajos rendimientos, lesiones, apariciones”.

El apoyo del público

Finalmente, el DT valoró el respaldo del hincha argentino: “Cuando se pone a cantar la gente es hermoso. Nos dio una mano enorme en un momento difícil del partido. Siempre necesitamos el apoyo, estábamos con diez, y te anima a dar un poco más”.