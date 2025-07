En plena campaña rumbo a las elecciones legislativas del 7 de septiembre, el espacio HECHOS, liderado por el exintendente de San Nicolás y actual candidato a diputado provincial Manuel Passaglia, intensificó su presencia territorial en los quince distritos de la Segunda Sección Electoral y salió a confrontar con el gobierno nacional y el bonaerense.

Con un mensaje directo y sin eufemismos, Passaglia celebró la baja parcial de retenciones al agro anunciada por Javier Milei, pero al mismo tiempo cuestionó la lógica política imperante. “El anuncio de la baja de retenciones al campo realizada por el Presidente es una muy buena noticia. La campaña que empezó esta semana es una mierda y pinta para ser de las peores de la historia. Digamos todo”, disparó desde sus redes.

Críticas a Milei, Kicillof y a toda la dirigencia

El dirigente nicoleño no ahorró cuestionamientos. Por un lado, apuntó al “esquema de retenciones” que, a su entender, “debe ser eliminado de una buena vez y para siempre”, y por el otro, criticó el clima general de campaña: “¿Escucharon a alguno hablar de algo que no sea su interna, críticas al otro y si van a ser o no candidatos testimoniales?”.

Passaglia también cargó con dureza contra el gobernador Axel Kicillof, a quien calificó como “el INÚTIL, así, con mayúsculas”. Y cruzó a los armados tradicionales: “Axel, Cristina y Massa tuvieron que cortar la luz para tener 48 horas más y acomodar a los suyos en la repartija de cargos. Milei y el PRO llenaron las listas con kukas arrepentidos”.

En ese marco, presentó a HECHOS como una alternativa “con gestión comprobable” y con la intención de replicar lo hecho en San Nicolás en el resto de la provincia. “Sigan peleando. Sigan discutiendo. Sigan gritando. Nosotros sí vamos a seguir recorriendo. No somos testimoniales”, afirmó.

Armado en los 15 distritos

HECHOS logró presentar listas completas de concejales y consejeros escolares en cada uno de los municipios de la Segunda Sección, donde también competirá por las 11 bancas de la Cámara de Diputados bonaerense que se renuevan este año.

Los hermanos Passaglia junto a Cecilia Giammaria, candidata de HECHOS en Ramallo.

En San Nicolás, las principales candidaturas las encabezan María Celeste López y Walter Montenegro. En Ramallo lo hacen Cecilia Giammaria y Agustín Bellocchio; en Pergamino, Gustavo Ciuffo y María Inés Bergroth. También hubo definiciones en Baradero (Marcelo Daubian y Evangelina Novarecio), Arrecifes (Sebastián Reigosa y María Marcela Eterovich), Capitán Sarmiento (Gabriela Montagna y Sergio Savoy), Carmen de Areco (Andrea Barón y Gerardo Rossi), y Colón (José Matías Becerro y Luciana Perona).

La lista se completa con postulaciones en Exaltación de la Cruz (Pedro Sarri y María Delis Denicolay), Rojas (Adolfo Palmieri Civitella y María del Sol González), Salto (Daniel Arimay y María Belén Manning), San Andrés de Giles (Martín Banfi y Romina Bondino), San Antonio de Areco (Marcelo Pereyra y María Virginia Alonso), San Pedro (Mauro Rasio y Agustina Guevara), y Zárate (María Silvina Román y Luis Luna).

“No venimos a prometer”

El propio Passaglia remarcó el objetivo de su espacio con una consigna concreta: “No venimos a prometer, venimos a demostrar que se puede transformar la realidad, porque ya lo hicimos en San Nicolás. Vamos a hacer funcionar el Estado”.

La Segunda Sección, integrada por 15 distritos del norte bonaerense, es el único territorio donde HECHOS decidió competir, y concentra más de 650 mil votantes. Allí, el exintendente busca posicionarse como una alternativa a lo que definió como “la avenida ancha del fracaso”.