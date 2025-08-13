F1 2026: las claves que mantienen viva la ilusión de Franco Colapinto como titular
El piloto argentino completó una temporada desafiante en Alpine y dejó señales de rendimiento y madurez que podrían asegurarle un lugar en la grilla del próximo año.
El técnico de Racing analizó la derrota por 1-0 en la ida de los octavos de la Copa Libertadores y aseguró que el Cilindro y el apoyo del hincha serán claves para dar vuelta la serie.Deportes13 de agosto de 2025Andrés Montero
Racing perdió 1-0 ante Peñarol en Montevideo, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, con gol de David Terans. Tras el encuentro en el Estadio Campeón del Siglo, el entrenador Gustavo Costas habló en conferencia de prensa y dejó varias definiciones sobre lo ocurrido.
“El empate hubiera sido lo más justo”, afirmó el DT, quien describió un encuentro condicionado por el mal estado del campo de juego y el planteo cerrado de ambos equipos. El choque dejó un saldo de 34 faltas (22 de Racing y 12 de Peñarol) y un tiempo neto de juego de apenas 39:24 minutos sobre un total de 101:33.
El error que definió el partido
Según Costas, el encuentro se resolvió por una sola jugada: “Ellos tuvieron una chance y lo metieron, allá va a ser totalmente distinto el partido”. El técnico remarcó que las condiciones del terreno dificultaron la circulación de la pelota y obligaron a modificar el estilo de Racing: “La pelota estaba más en el aire que en el suelo, fue un partido malo donde ninguno de los dos merecía ganar”.
Críticas al planteo rival
Costas explicó que su intención era imponer el juego habitual de la Academia, pero que el rival logró llevar el desarrollo a su terreno. “Yo quería llevar el partido a lo nuestro, pero ellos nos llevaron al de ellos”, señaló, en alusión a la propuesta de Peñarol y al impacto que tuvo en el funcionamiento del equipo argentino.
Optimismo para la revancha
Más allá de la derrota, el entrenador dejó un mensaje alentador para sus jugadores y la hinchada: “Tenemos todavía una chance, estamos más vivos que nunca, con nuestra gente y nuestro estadio. Eso va a ser un plus muy grande, hay que tener fe, estamos más vivos que nunca y con todas las ganas de poder dar vuelta esto”.
Ajustes para el segundo partido
De cara al choque de vuelta en Avellaneda, Costas adelantó que será clave recuperar la identidad de Racing y acompañar más al delantero Adrián “Maravilla” Martínez: “Son rachas las que tiene, tenemos que encontrar de qué manera nos beneficia más”. También insistió en la importancia de adaptarse a distintos escenarios: “Hay que acostumbrarse a jugar en todos lados, y si hay que pelear el partido como ahora o en San Luis contra San Martín de San Juan, hay que hacerlo, más en los partidos de Copa que sabemos que son así”.
Mensaje al hincha
El DT cerró su conferencia con un llamado a la unidad: “Vamos a ir por nuestro sueño que está intacto, vamos perdiendo pero tenemos que corregir algunas cosas”. Además, convocó a los hinchas para el partido de vuelta: “Los esperamos a todos en el Cilindro para darlo vuelta todos juntos”. La revancha se disputará el próximo martes en Avellaneda, desde las 21.30.
El piloto argentino completó una temporada desafiante en Alpine y dejó señales de rendimiento y madurez que podrían asegurarle un lugar en la grilla del próximo año.
Los resultados del fin de semana movieron la clasificación a las copas internacionales y dejaron sorpresas que complican a algunos grandes.
Los Pumas reciben a Nueva Zelanda en Córdoba por el Rugby Championship. Conocé la lista de jugadores y cómo conseguir tu entrada para el partido.
Inter Miami de Messi enfrentará a Tigres en un choque con sabor mundialista. Fechas, horarios y cómo sigue el camino hacia la gran final.
A menos de un mes para las elecciones legislativas, una encuesta de Proyección Consultores muestra un escenario de máxima paridad en Provincia de Buenos Aires.
La Provincia mejoró su oferta salarial a docentes y mantiene negociaciones con estatales. La paritaria bonaerense busca cerrarse antes del viernes.
El estilo combativo de Milei prende alarmas: encuesta muestra que hasta sus seguidores ven rasgos autoritarios y riesgo de violencia. Todos los números.