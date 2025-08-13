Racing perdió 1-0 ante Peñarol en Montevideo, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, con gol de David Terans. Tras el encuentro en el Estadio Campeón del Siglo, el entrenador Gustavo Costas habló en conferencia de prensa y dejó varias definiciones sobre lo ocurrido.

“El empate hubiera sido lo más justo”, afirmó el DT, quien describió un encuentro condicionado por el mal estado del campo de juego y el planteo cerrado de ambos equipos. El choque dejó un saldo de 34 faltas (22 de Racing y 12 de Peñarol) y un tiempo neto de juego de apenas 39:24 minutos sobre un total de 101:33.

El error que definió el partido

Según Costas, el encuentro se resolvió por una sola jugada: “Ellos tuvieron una chance y lo metieron, allá va a ser totalmente distinto el partido”. El técnico remarcó que las condiciones del terreno dificultaron la circulación de la pelota y obligaron a modificar el estilo de Racing: “La pelota estaba más en el aire que en el suelo, fue un partido malo donde ninguno de los dos merecía ganar”.

Críticas al planteo rival

Costas explicó que su intención era imponer el juego habitual de la Academia, pero que el rival logró llevar el desarrollo a su terreno. “Yo quería llevar el partido a lo nuestro, pero ellos nos llevaron al de ellos”, señaló, en alusión a la propuesta de Peñarol y al impacto que tuvo en el funcionamiento del equipo argentino.

Optimismo para la revancha

Más allá de la derrota, el entrenador dejó un mensaje alentador para sus jugadores y la hinchada: “Tenemos todavía una chance, estamos más vivos que nunca, con nuestra gente y nuestro estadio. Eso va a ser un plus muy grande, hay que tener fe, estamos más vivos que nunca y con todas las ganas de poder dar vuelta esto”.

Ajustes para el segundo partido

De cara al choque de vuelta en Avellaneda, Costas adelantó que será clave recuperar la identidad de Racing y acompañar más al delantero Adrián “Maravilla” Martínez: “Son rachas las que tiene, tenemos que encontrar de qué manera nos beneficia más”. También insistió en la importancia de adaptarse a distintos escenarios: “Hay que acostumbrarse a jugar en todos lados, y si hay que pelear el partido como ahora o en San Luis contra San Martín de San Juan, hay que hacerlo, más en los partidos de Copa que sabemos que son así”.

Mensaje al hincha

El DT cerró su conferencia con un llamado a la unidad: “Vamos a ir por nuestro sueño que está intacto, vamos perdiendo pero tenemos que corregir algunas cosas”. Además, convocó a los hinchas para el partido de vuelta: “Los esperamos a todos en el Cilindro para darlo vuelta todos juntos”. La revancha se disputará el próximo martes en Avellaneda, desde las 21.30.