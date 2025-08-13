El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicará este miércoles el índice de precios al consumidor (IPC) correspondiente a julio, en un contexto signado por la aceleración del dólar oficial y una política monetaria contractiva a través de la supertasa de interés.

Pese a la volatilidad cambiaria, los analistas no detectaron un traslado inmediato de la suba de la divisa a los precios, y estiman que el dato final se mantendrá por debajo del 2%, aunque por encima del 1,6% registrado en junio.

La referencia porteña: CABA marcó su mayor suba desde marzo

Como anticipo del dato nacional, la inflación en la Ciudad de Buenos Aires alcanzó el 2,5% en julio, el registro más alto desde marzo. La suba estuvo motorizada por aumentos en Restaurantes y hoteles y en Transporte.

En el acumulado de 2024, el IPC porteño muestra un avance del 18,1%, mientras que en la comparación interanual se ubicó en 40,9%.

Estimaciones privadas: entre 1,8% y 1,9%

Desde EcoGo proyectan un alza de 1,8% en julio, con un acumulado anual cercano al 17,6% y una variación interanual del 38,3%. La consultora destacó que los precios estacionales subieron 3,3%, impulsados por el turismo y el esparcimiento durante las vacaciones de invierno.

La firma de Marina Dal Poggetto indicó que, en los primeros días de agosto, los alimentos aumentaron un 0,6% semanal, sin señales de “pass through” inmediato del dólar oficial a los precios.

Por su parte, C&T midió un aumento de 1,9% en el Gran Buenos Aires, con lo que la inflación interanual en la región caería de 38,8% a 35,5%. La consultora resaltó que las verduras registraron su mayor incremento desde marzo.

Tarifas y estacionales, los grandes impulsores

La consultora Equilibra estimó la inflación de julio en 1,9%, con regulados en alza (+2,4%) y estacionales en torno al 1,6%. El dato muestra un repunte frente a junio, mes en que los precios estacionales habían caído 0,2%.

En la misma línea, PxQ ubicó la variación en torno al 1,8%, con un acumulado anual de 17,1% y una suba interanual del 36,4%. La división Recreación y cultura lideró los aumentos (+2,7%) por el impacto de las vacaciones de invierno, con paquetes turísticos (+6%) y servicios recreativos (+2%) a la cabeza.

En Vivienda, agua, electricidad y combustibles, el alza fue del 2,5%, impulsada por alquileres y expensas (+4%) y tarifas de electricidad (+2,8%), gas (+2,2%) y agua (+0,7%). Las subas eléctricas destacaron en Chubut, Formosa, Entre Ríos, La Pampa, el interior de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.

En contraste, Prendas de vestir y calzado retrocedió un 0,1%. “No se observaron impactos significativos en los precios a causa de las subas en el tipo de cambio”, señaló la consultora de Emmanuel Álvarez Agis.

El factor alimentos y la presión en frutas y verduras

Analytica también proyecta un índice cercano al 1,9%, con especial incidencia de frutas y verduras, que mostraron un aumento considerable en el mes.

El panorama general deja en claro que, si bien julio estuvo marcado por tensiones en el frente cambiario y un ajuste monetario fuerte, la inflación se mantuvo acotada gracias a la contención en varios rubros y a la ausencia de un traslado generalizado del dólar a precios.