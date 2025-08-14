La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires aprobó el “plan alternativo” para la ubicación de mesas de votación en La Matanza, elaborado por el Juzgado Federal N° 1 de La Plata a cargo de Alejo Ramos Padilla. La medida llega después de semanas de tensión política y reclamos por cambios que habían generado confusión en el distrito más populoso de la provincia.

Reclamo y fallo judicial

El conflicto se desató cuando, según denunció el intendente Fernando Espinoza, se modificaron tanto las mesas como los locales donde los vecinos debían votar. La Cámara Nacional Electoral intervino y ordenó dejar sin efecto todas las reasignaciones que no se justificaran por fuerza mayor o por el crecimiento del padrón.

En ese marco, Ramos Padilla explicó que volver al esquema exacto de 2023 era imposible. Entre las razones, mencionó que se incorporaron 38 nuevas mesas por el aumento de electores y que algunos establecimientos cerraron, fueron dados de baja por errores registrales o dejaron de cumplir los criterios para funcionar como centro de votación.

Cómo será el nuevo esquema

El juez elaboró un plan alternativo que, según la Junta Electoral, replica “de la mejor manera posible” la distribución de 2023, con reemplazos y ajustes necesarios. Este esquema contempla la reasignación de locales que cerraron o fueron reemplazados, y prioriza mantener a los votantes en lugares cercanos a los habituales.

La Junta destacó que el trabajo fue posible “gracias al esfuerzo de los funcionarios de la Secretaría Electoral del Juzgado Federal”, y que se presentó “en tiempo récord” para garantizar que el proceso electoral no se vea afectado.

Padrón disponible desde este viernes

El organismo provincial ordenó suspender la publicación de los lugares de votación en su sitio web hasta completar la reubicación definitiva. Sin embargo, confirmó que desde este viernes 15 de agosto los vecinos de La Matanza podrán consultar el padrón actualizado ingresando al siguiente enlace hacia la web oficial de la Junta.

En el caso de los electores extranjeros del distrito, los lugares de votación no fueron modificados, por lo que ya pueden acceder a la información correspondiente en el sistema de consulta.

El peso electoral de La Matanza

La Matanza, ubicada en la Tercera Sección Electoral, es el distrito con mayor cantidad de votantes de la provincia: 1.200.368 electores, lo que representa cerca del 23% del padrón de la sección.

La Tercera Sección, integrada por 19 municipios del sur y parte del oeste del conurbano, concentra 5.101.177 personas habilitadas para votar, es decir, el 35,4% de los electores bonaerenses. Este peso específico la convierte en una región clave para cualquier fuerza política que busque ganar en la provincia.

Advertencia sobre futuros pedidos

En su resolución, Ramos Padilla advirtió que, si los otros 134 municipios solicitaran cambios similares, sería “materialmente imposible” realizar las reasignaciones en tiempo y forma sin comprometer el normal desarrollo de las elecciones. Según indicó, esta advertencia ya fue comunicada al gobernador bonaerense.

Con el nuevo plan en marcha y el padrón actualizado a disposición desde mañana, el desafío será informar de forma efectiva a los más de un millón de votantes matanceros sobre dónde deberán emitir su voto en las elecciones del 7 de septiembre y el 26 de octubre.