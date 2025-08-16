El exministro de Economía Hernán Lacunza volvió a la escena pública con un mensaje directo al equipo económico nacional. Desde su cuenta de X, el director de la consultora Empiria, apuntó contra la secuencia de medidas adoptadas por el Gobierno de Javier Milei, a las que calificó como “un camino aleatorio” compuesto por un “mix desconcertante de medidas expansivas y contractivas”.

En un gesto de ironía hacia el lema oficialista “Todo marcha acorde al plan”, Lacunza sostuvo que “quizás reconocer que no todo marcha acorde al plan sea más estabilizador que insistir en lo contrario”.

Si bien destacó algunos logros del Ejecutivo, advirtió que persisten desequilibrios importantes. Según su análisis, el Gobierno insiste en premisas poco realistas: que el tipo de cambio flota libremente, que no hay emisión monetaria, que la tasa de interés es endógena y que no existe traslado del dólar a los precios.

“En la práctica, la flotación del dólar es administrada, la autoridad monetaria provee tasas de referencia y la emisión no es cero porque la demanda de dinero crece por la estabilización”, detalló.

Asimismo, el exministro enumeró recientes decisiones oficiales que, a su criterio, transmiten señales contradictorias: suba de encajes e integración con títulos públicos, operaciones simultáneas del Banco Central y el Tesoro, venta de dólares futuros y compras en bloque, licitaciones imprevistas de títulos, y fin de las Lefis y transferencias de utilidades del BCRA al Tesoro.

Advertencia por tasas y empleo

Uno de los puntos más críticos del análisis de Lacunza fue el nivel de la tasa de interés, actualmente en 70%. “No será gratuita en términos de producción, consumo y empleo”, remarcó.

Sobre el dólar, aclaró que una devaluación siempre tiene algún grado de traslado a precios, aunque menor: “Si fuera nulo, no habría necesidad de fijar un techo cambiario”.

Pese al tono crítico, Lacunza descartó un escenario de crisis terminal. “Nada grave, apenas una sintonía fina respecto al desquicio heredado”, sostuvo, en referencia al legado económico recibido por Milei del Frente de Todos. De todas formas, planteó que un diagnóstico público más transparente por parte del Gobierno “despertará expectativas de medidas correctivas y bajará la tensión”.