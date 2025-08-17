Racing va por la revancha ante Peñarol en el Cilindro

Arruabarrena apuntó a Riquelme y pidió un Boca con juveniles
La Academia recibe al Carbonero en Avellaneda con la obligación de dar vuelta la serie y seguir en la Copa Libertadores en una noche que promete ser decisiva.Deportes17 de agosto de 2025Pamela Orellana
El martes 19 de agosto, desde las 21.30, Racing Club se juega la vida en la Copa Libertadores. La Academia recibirá a Peñarol en Avellaneda con la obligación de revertir el 0-1 sufrido en Montevideo por la ida de los octavos de final de la llave 6. El árbitro designado será el colombiano Wilmar Roldán Pérez y se espera un Cilindro colmado.
Racing atraviesa un momento complejo. A la derrota copera frente al Carbonero le siguió otra caída, esta vez en el ámbito local: 2-1 ante Tigre en el Clausura. La irregularidad preocupa, aunque el plantel deposita toda su confianza en el duelo de vuelta.
Por eso, el cuerpo técnico de Gustavo Costas tomó una decisión tajante: desde el domingo a la noche, el plantel quedará concentrado en Pilar y permanecerá allí hasta el mismo martes, horas antes del partido. La medida no es nueva: ya se había aplicado en 2024, antes de un choque clave contra Boca.
En paralelo, Peñarol tampoco llega en su mejor momento. El viernes perdió 2-1 contra Boston River y cortó su invicto en el Clausura uruguayo. Diego Aguirre eligió preservar a la mayoría de sus titulares y solo repitió al arquero Brayan Cortés y al volante Eric Remedi respecto al once que derrotó a Racing. El descuento lo marcó Matías Arezo, que lleva tres goles desde su regreso.
La campaña de Racing en la fase de grupos mostró altibajos: victorias resonantes, como el 3-0 a Fortaleza en Brasil, pero también tropiezos inesperados, como la caída ante Bucaramanga en Avellaneda. Finalmente, clasificó con lo justo y ahora está obligado a mostrar carácter en octavos.
Peñarol, por su parte, logró imponerse en un grupo difícil, con triunfos sobre San Antonio Bulo Bulo y Olimpia. En la ida contra la Academia sacó ventaja con un 1-0 que lo deja mejor parado, pero sin margen para relajarse.
Más allá de lo futbolístico, la revancha también está marcada por un fuerte operativo de seguridad. Desde Racing deslizaron que Aprevide dispondría que los hinchas uruguayos ingresen al Cilindro antes de las 16.30. El motivo: evitar que se repita lo ocurrido con los 4.500 simpatizantes de Racing en Montevideo, quienes debieron permanecer más de nueve horas dentro del Campeón del Siglo, retenidos hasta la madrugada.
El recuerdo dejó bronca entre los hinchas académicos, que recién pudieron salir del estadio cerca de las 2 de la mañana del miércoles, tras la derrota de su equipo. Aunque desde Aprevide lo negaron, en el club dan por hecho que la medida se aplicará.
La previa se calienta aún más por las declaraciones del presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, quien acusó a Racing de haber intentado lesionar a Leonardo Fernández, volante aurinegro que terminó con una distensión de ligamentos en la ida.
En la antesala del duelo, surgieron versiones sobre una posible salida de Gustavo Costas si Racing queda eliminado. Sin embargo, desde el club aseguran que esas versiones no reflejan la realidad. “La serie está abierta y la confianza en el entrenador sigue intacta”, remarcan.
La dirigencia entiende que el equipo tiene con qué revertir la historia. Costas, por trayectoria y por convicción, se muestra convencido de que Racing puede dar vuelta la llave en su casa, aunque sabe que será un partido de dientes apretados.
La cita está marcada: martes 19, 21.30, en Avellaneda. Racing contra Peñarol, con un boleto a cuartos en juego y un Cilindro que promete explotar.
