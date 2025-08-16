La Unión Cívica Radical (UCR) bonaerense quedó oficialmente fuera de la alianza Provincias Unidas de cara a las elecciones nacionales de octubre. La decisión fue confirmada tras el vencimiento del plazo fijado por el juez federal Alejo Ramos Padilla.

Desacuerdo interno

La salida del radicalismo provincial se da en medio de la interna entre dos sectores del partido. Por un lado, Unidad Radical, liderado por Miguel Fernández, presidente del Comité de Contingencia, optó por no adherir a la alianza. En su presentación judicial, Federico Carozzi, coapoderado del espacio, indicó: “No es voluntad de ese sector del acuerdo suscribir la alianza ‘Provincias Unidas’”.

Fernández aclaró además: “La cuestión es que en un espacio compartido debe ser una decisión del conjunto y eso no ocurrió. No es un problema de objeción de nombres sino de cómo se consensuó para terminar en esa alianza”.

Por otro lado, Futuro Radical, encabezado por Pablo Domenichini, titular de la Convención de Contingencia, sí había firmado el acuerdo el 7 de agosto, buscando que la UCR se sumara al frente impulsado por varios gobernadores y que incluye a Florencio Randazzo como figura bonaerense.

Intervención judicial y plazos

La adhesión de la UCR a Provincias Unidas había quedado judicializada debido a una irregularidad: el acuerdo solo había sido firmado por los apoderados de Evolución, sin el aval de todos los sectores internos.

Domenichini y Fernández, dirigentes de la UCR bonaerense.

El juez Ramos Padilla intervino y advirtió que, de no presentarse la manifestación de voluntad partidaria conforme al acuerdo de conducción transitoria, se entendería que el partido desistía de su participación.

“Se ha presentado el señor Federico Carozzi, designado coapoderado del partido por el espacio ‘Unidad Radical’, expresando que… no es voluntad de ese sector del acuerdo suscribir la alianza ‘Provincias Unidas’”, indicó el magistrado en su resolución.

Tras el vencimiento del plazo, la UCR bonaerense quedó fuera de la coalición para las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre, mientras que los demás partidos que conforman Provincias Unidas recibieron un nuevo plazo hasta este sábado al mediodía para readecuar la distribución de fondos y confirmar su participación.

Implicancias políticas

La negativa de Unidad Radical refleja la división entre los sectores del radicalismo en la provincia. Algunos intendentes sostienen que la candidatura de Randazzo sería “imposible de militar” en sus distritos, mientras que el presidente del Comité de Contingencia sostuvo que la decisión “no es personal” con el exministro ni busca impugnar su nombre.

El resultado de esta disputa tendrá un impacto directo en la estrategia de la alianza Provincias Unidas en la provincia de Buenos Aires y en la campaña electoral de cara al domingo 26 de octubre.