Boca Juniors vivió una noche redonda en Mendoza. El equipo de Miguel Ángel Russo venció por 3-0 a Independiente Rivadavia, rompió una racha negativa histórica y volvió a mostrar señales de recuperación futbolística. La goleada llegó con aportes claves: Leandro Paredes participó en el tanto que abrió el camino, mientras que Changuito Zeballos y Alan Velasco, dos jugadores cuestionados en las últimas semanas, también se hicieron presentes en el marcador.

El triunfo significó mucho más que tres puntos: alivió tensiones, fortaleció al plantel y permitió al Xeneize salir del último lugar de la Zona A, además de meterse en la pelea por el Repechaje a la Libertadores 2026.

El mensaje de Russo: “Esto es Boca, la exigencia no se negocia”

En conferencia de prensa, Russo celebró la victoria pero puso el acento en lo colectivo: “Ganar de esta manera es muy bueno porque eleva el nivel, la competencia y un montón de cosas”, señaló.

El entrenador recalcó que en Boca siempre se debe competir al máximo: “Es Boca, tenemos que tener la responsabilidad y buscar siempre lo mejor. Pelear en un solo torneo, pelear todo”.

Para el DT, el resultado fue doblemente positivo: fortaleció el ánimo del vestuario y consolidó la idea de que el grupo necesita confianza: “Me alegro porque están contentos y felices, necesitaban algo así”.

La defensa y los juveniles, en el foco

Russo destacó especialmente la labor defensiva, en particular la del juvenil Aaron Di Lollo: “A Di Lollo lo venimos trabajando mucho, está muy bien la dupla defensiva, muy fuerte”.

La apuesta por los jóvenes aparece como uno de los ejes del proyecto, pero siempre bajo la premisa de la competencia interna. “Me gusta la competencia sana”

El técnico volvió varias veces sobre el mismo concepto: “Me gusta la competencia sana y pura dentro del plantel, que es lo que estamos buscando”.

También explicó cómo ve el presente del fútbol argentino: “En Argentina no hay un equipo que decís le gano 5-0. Esto cambió, el torneo es muy competitivo como el rival de hoy, al que le tenemos respeto”.

Pensando en lo que viene

Russo ya puso la mira en el próximo compromiso ante Banfield, el domingo en la Bombonera: “Viene un partido difícil de local, hay que estar preparados para todos. La competencia crece entre ellos mismos, es lo que busco y quiero. Boca tiene un plantel fuerte y grande, en cada partido elegiremos a los mejores”.

Por qué viajó todo el plantel a Mendoza

Una de las decisiones más comentadas fue la de incluir a lesionados y futbolistas que no estaban en la lista. El entrenador explicó su postura: “No es la primera vez que me pasa. En 2020, arrancando en Boca, siempre fue para mí de la misma manera: buscar competir en alto nivel. Muchos preguntaron por qué venían todos. En esa época íbamos todos a todos lados. El grupo está y hay que fortalecerlo”.

“Siempre hemos venido todos a la mayoría de los lugares, eso es muy bueno porque eleva el nivel, la competencia y un montón de cosas. Vamos recuperando jugadores, la forma y manera que necesita un club como Boca a este nivel”.

Relación con el plantel y cierre del análisis

Lejos de hablar de un “respaldo” hacia él, Russo aseguró que su vínculo con el grupo es natural: “No lo veo así, estamos bien, venimos dialogando mucho, es normal y natural. Hablamos de lo bueno, lo malo, cómo hay que hacer para crecer. Yo marco las líneas y formas para que ellos crezcan a alto nivel, esto es Boca”.

Para finalizar, dejó un balance positivo del paso por Mendoza: “Valoramos la manera que lo vinimos a buscar, fuimos inteligentes y eso suma, a nivel de grupo y plantel”.