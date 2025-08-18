El Gobierno bonaerense presentó este lunes el Comando Electoral, organismo clave para garantizar la seguridad y el correcto desarrollo de las elecciones legislativas provinciales del 7 de septiembre. El ministro de Seguridad, Javier Alonso, explicó cómo funcionará el operativo y respondió además a las críticas del candidato de La Libertad Avanza, Maximiliano Bondarenko, sobre la entrega de patrulleros en distintos municipios.

Preparativos del Comando Electoral

El operativo comenzará el sábado 6 de septiembre a las 8 de la mañana y contará con más de 34.700 efectivos policiales, entre los que se incluyen 28.778 de la Policía Bonaerense y 6.000 de fuerzas federales. Según detalló Alonso, 9.775 efectivos estarán dentro de las escuelas y 13.866 en las inmediaciones, mientras que las fuerzas federales aportarán 5.374 agentes en distintos puntos de votación.

El Comando Electoral Central funcionará en el edificio ubicado en 1 y 60, La Plata, con la presencia de Alonso, el jefe de la Policía y el ministro de Gobierno, Carlos Bianco. Además, se desplegarán oficinas distritales en cada municipio para supervisar el desarrollo de la jornada, y se contará con una aplicación móvil que permitirá comunicar en tiempo real el cumplimiento de cada paso del cronograma electoral, desde la llegada del material hasta la conformación de los cuartos oscuros.

Alonso resaltó la preparación: “Llevamos dos meses de trabajo, con materiales de capacitación que ya utilizaron más de 5.000 policías. Habrá 138 bases operativas, con responsables en cada municipio. En lugares con mayor volumen, como La Matanza o Lomas de Zamora, habrá más de una base”.

Funcionamiento y seguridad en las escuelas

El ministro aclaró que los fiscales de cada fuerza política serán los encargados de fiscalizar la elección, mientras que la Policía garantizará que se cumplan las reglas dentro y fuera de los locales de votación. Se prevé que el Comando Electoral actúe como canal de comunicación directo con la Junta Electoral, informando cualquier inconveniente que surja en las 6.935 escuelas habilitadas y sus 41.189 mesas de votación.

El candidato libertario Maximiliano Bondarenko junto a la ministra Patria Bullrich.

Críticas a Bondarenko por patrulleros y seguridad

En la misma conferencia, Alonso cruzó al candidato Maximiliano Bondarenko, excomisario y candidato a diputado provincial de La Libertad Avanza por la Tercera Sección, tras sus acusaciones sobre patrulleros entregados a distintos municipios. Según Alonso, ningún vehículo cero kilómetro posee patente por la “obstinación desreguladora de Federico Sturzenegger y Javier Milei”.

“Si Bondarenko está preocupado por las patentes, que hable con su jefe Milei y logre que lleguen a los autos antes de salir de la concesionaria, así será más fácil prevenir el robo automotor”, afirmó el ministro. Además, le recordó que, durante su paso como concejal en la gestión de María Eugenia Vidal, prometió sueldos elevados a la policía, pero “dejó a los policías con 30% menos de salario, 790 patrulleros chatarra y mil homicidios por año”.

Alonso también destacó los avances en seguridad: “Hay un 20% menos de homicidios en la provincia y se esclarecieron en menos de 24 horas los dos homicidios ocurridos este fin de semana. Somos el país con menos homicidios de la región”.