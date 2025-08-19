La Unión Cívica Radical (UCR) de la provincia de Buenos Aires vuelve a mostrar grietas profundas tras el cierre de alianzas nacionales. La falta de consenso derivó en que distintos sectores del partido compitan en listas separadas, mientras los intendentes y dirigentes priorizan la elección provincial del 7 de septiembre en el frente Somos Buenos Aires.

El sector de Evolución, liderado por Pablo Domenichini, presidente de la Convención de Contingencia de la UCR bonaerense, y alineado con Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti, incorporó candidatos en la lista de Provincias Unidas, encabezada por el exdiputado Florencio Randazzo.

Por su parte, los intendentes cercanos a Miguel Fernández, presidente del Comité de Contingencia del radicalismo provincial, integraron una nómina junto a la Coalición Cívica (CC) de Elisa “Lilita” Carrió, con Juan Manuel López al frente, acompañado por Elsa Llenderrozas y el intendente de Magdalena, Lisandro Hourcade.

Tensiones y heridos

“¿Quién los va a militar y quién los va fiscalizar? Ni idea”, admitió un intendente del interior, reflejando el desconcierto que generó la división. Desde el sector de Fernández señalaron que la boleta única de papel mitigará los problemas de reparto y fiscalización del 26 de octubre.

Varios mandatarios del interior habían apostado a la histórica Lista 3, pero la imposibilidad de colocar a un intendente al frente en la lista de la CC-ARI generó malestar. Algunos incluso evaluaron la abstención electoral si no se retomaba esa alternativa.

“Ya se los habíamos advertido, el radicalismo del interior no estaba representado en la lista de Randazzo, no podíamos salir a repartir esa boleta; tampoco podemos vetar un nombre, así que se exploró otra opción”, explicó otro jefe comunal.

Cuestión de prioridades

La fragmentación del partido no solo afecta la estrategia nacional, sino también la provincial. Muchos dirigentes optaron por concentrar esfuerzos en los comicios locales del 7 de septiembre, ante la irrupción de La Libertad Avanza y el peronismo en sus concejos deliberantes.

El expresidente del Comité Provincia y senador nacional, Maximiliano Abad, por ejemplo, armó una lista para disputar el Concejo Deliberante de Mar del Plata bajo el sello Nuevos Aires.

El también senador Martín Lousteau, en cambio, logró un acuerdo para encabezar la lista de Ciudadanos Unidos en la Ciudad de Buenos Aires, sin poder alinear al radicalismo bonaerense. Por su parte, el diputado nacional Facundo Manes compite ahora en CABA con una nómina propia llamada Para adelante.

Nuevos Aires, la apuesta joven

En paralelo, el espacio Nuevos Aires, que debuta en estas elecciones, presentó una lista de candidatos sub 35 encabezada por el radical Sixto Cristiani y secundada por Catalina Achilli. El grupo, que reúne dirigentes de ciudades como Carmen de Areco, Bahía Blanca, Tandil y Tres Arroyos, busca poner foco en las regiones productivas de la provincia.

“Nuestra lista expresa lo que venimos planteando: una verdadera revolución en el sistema político argentino. Son los jóvenes y las ciudades del interior los que tienen que ocupar el centro de la escena, porque allí está el futuro de la Provincia de Buenos Aires”, destacaron desde la conducción de Nuevos Aires.