Candidato de LLA irá a juicio por violencia de género: los detalles del caso
Federico Bojanovich, referente de La Libertad Avanza en Ensenada y candidato a diputado provincial por la Tercera Sección afrontará juicio oral en La Plata.Política20 de agosto de 2025Pamela Orellana
La Libertad Avanza vuelve a quedar envuelta en la polémica: Federico Natanael Bojanovich, candidato a diputado provincial por la Tercera Sección electoral y referente libertario de Ensenada, enfrentará un juicio oral acusado de violencia de género. La causa, que se inició en 2022, fue elevada a juicio por la Justicia de La Plata y será resuelta en el Juzgado Correccional N°2.
Una denuncia que avanzó en tribunales
Bojanovich, de 29 años, fue denunciado el 22 de junio de 2022 por su entonces pareja, quien relató un episodio violento ocurrido a la salida de un boliche de La Plata. Según consta en el expediente, la mujer declaró que el dirigente la insultó, la empujó frente a personal de seguridad y le rompió el celular. Luego, ya en un automóvil Volkswagen UP, continuó con agresiones físicas: tirones de pelo, golpes y un puñetazo en el rostro.
La víctima fue atendida en el Hospital San Roque de Gonnet y aportó un certificado médico, además de capturas de mensajes, como respaldo de la denuncia presentada en la Comisaría de la Mujer y la Familia de La Plata. También solicitó medidas de restricción y el cese del hostigamiento.
La investigación quedó en manos de la Fiscalía N°13 especializada en violencia de género, a cargo de Mariana Ruffino. Tras reunir pruebas y testimonios, la fiscal solicitó la elevación a juicio, que fue convalidada en agosto de 2024 por el juez de Garantías Martín Miguel Rizzo, del Juzgado N°8.
El proceso judicial
La causa está caratulada como “daño y lesiones leves doblemente agravadas en contexto de violencia de género”. De acuerdo con fuentes judiciales, durante la etapa de instrucción Bojanovich evitó notificarse de varias medidas procesales, hasta que fue demorado por Prefectura Naval Argentina en las elecciones de 2023, momento en que se lo pudo notificar formalmente.
El juicio oral se desarrollará en el Juzgado Correccional N°2 de La Plata, donde se evaluarán los testimonios de testigos, incluidos empleados de seguridad del local nocturno en el que comenzó el incidente.
Un candidato con expectativa electoral
Bojanovich ocupa el noveno lugar en la lista de candidatos a diputados provinciales de La Libertad Avanza en la Tercera Sección electoral, una ubicación considerada expectante de cara a las elecciones del 7 de septiembre. En 2023 ya había sido candidato a intendente de Ensenada por el espacio de Javier Milei.
En ese marco, su situación judicial abre un interrogante político: en caso de ser electo, podría contar con fueros parlamentarios, lo que dificultaría la aplicación de una eventual condena. Por ahora, la definición quedará en manos de la Justicia, que deberá resolver sobre la base de las pruebas presentadas.
Próximos pasos
El Juzgado Correccional N°2 de La Plata será el escenario donde se determine la responsabilidad penal de Bojanovich. La acusación fiscal lo imputa por los delitos de lesiones en contexto de violencia de género y daño. La defensa del dirigente, hasta el momento, no realizó declaraciones públicas sobre la causa.
