El Gobierno bonaerense, en conjunto con la Junta Electoral y el Juzgado Federal N° 1 de La Plata, oficializó convenios con 18 universidades nacionales y provinciales para garantizar la capacitación de las autoridades de mesa de cara a las elecciones provinciales, municipales y nacionales de 2025. La medida, formalizada mediante el Decreto Nº 1912/2025, busca fortalecer la transparencia y la idoneidad de los comicios en todo el territorio bonaerense.

Capacitación presencial y virtual hasta septiembre

Según lo dispuesto, las capacitaciones estarán a cargo de la Junta Electoral, con colaboración del Juzgado Federal, mientras que las universidades implementarán y ejecutarán los cursos en cada distrito. La modalidad será principalmente presencial, aunque también se ofrecerá una alternativa virtual. Las actividades se extenderán hasta el 5 de septiembre, previo a las elecciones provinciales y municipales del 7 de septiembre y nacionales del 26 de octubre.

Durante estas dos semanas se dictarán un total de 264 cursos, algunos en sedes universitarias a cargo de docentes seleccionados por las casas de estudio y otros en espacios de instituciones públicas provinciales, supervisados por personal de la Secretaría Electoral.

Universidades involucradas

Entre las instituciones participantes se encuentran:

Universidades nacionales : La Plata, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes, Moreno, Tres de Febrero, General Sarmiento, José C. Paz, San Antonio de Areco, Guillermo Brown, del Centro, del Noroeste, del Oeste, del Delta y Pedagógica.

: La Plata, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes, Moreno, Tres de Febrero, General Sarmiento, José C. Paz, San Antonio de Areco, Guillermo Brown, del Centro, del Noroeste, del Oeste, del Delta y Pedagógica. Universidades provinciales: Sudoeste y de Ezeiza.

El Decreto, firmado por el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, destaca la importancia de la participación de las universidades como actor estratégico en la formación de autoridades electorales, reforzando los principios democráticos.

Funciones y responsabilidades de las autoridades de mesa

Las autoridades de mesa desempeñan un rol central en la jornada electoral. Sus tareas incluyen la recepción del material electoral, verificación de identidad de votantes y fiscales, supervisión del cuarto oscuro y conteo de votos al cierre. La capacitación busca asegurar que cumplan estas funciones con la idoneidad necesaria para garantizar la transparencia de los comicios.

El Ministerio de Gobierno tendrá a su cargo la articulación entre las partes y el pago al personal encargado de dictar los cursos, mientras que la Junta Electoral y el Juzgado Federal coordinarán y supervisarán la implementación de los programas.

Viáticos y remuneración

El Decreto N.º 1567/2025 establece que las autoridades de mesa percibirán $40.000 por su labor durante la jornada electoral y un adicional de $40.000 si completan la capacitación, sumando un total de $80.000. Los delegados electorales, que supervisan el funcionamiento de los locales de votación, recibirán $120.000. Los pagos se gestionarán a través del Banco Provincia, por Cuenta DNI o ventanilla, y estarán disponibles hasta el 31 de diciembre.

Relevancia institucional

El Decreto Nº 1912/2025 consolida la coordinación entre Gobierno, Junta Electoral, Juzgado Federal y universidades para garantizar elecciones seguras y transparentes. La medida refuerza la formación de las autoridades de mesa, un elemento clave para el correcto desarrollo democrático en la provincia de Buenos Aires, asegurando que los comicios de septiembre y octubre se realicen con transparencia y profesionalismo.