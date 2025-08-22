El diputado bonaerense y candidato de Somos Buenos Aires a renovar su banca por la Tercera Sección, Pablo Domenichini, presentó un proyecto para reducir “drásticamente” el gasto político en la provincia y destinar los recursos ahorrados a un plan de emergencia para el conurbano sur. Según indicó, la reforma permitiría un ahorro superior a 100.000 millones de pesos al año.

Emergencia social y urbana en el sur bonaerense

Durante un encuentro en Valentín Alsina, Domenichini resaltó los desafíos que atraviesan los municipios del sur del conurbano: “Hay municipios donde más del 60% de los hogares no tienen cloacas; más de tres millones de bonaerenses viven sin ese derecho básico. Somos el segundo lugar más violento del país, solo después de Rosario, con una tasa de homicidios que duplica la media nacional”, explicó.

El dirigente también denunció problemas en educación y empleo: “Tenemos un desempleo que supera el promedio del resto de la Argentina y más de la mitad de nuestros chicos de tercer grado no entienden lo que leen”. Frente a este escenario, consideró que es necesario un cambio estructural en la Legislatura para priorizar recursos hacia la ciudadanía.

Plan de emergencia y obras prioritarias

El proyecto de Domenichini contempla una serie de medidas concretas para 2026, financiadas con los ahorros generados por la reforma legislativa:

Reactivar más de 130 obras viales paralizadas, incluyendo la Autopista Presidente Perón.

Construir seis hospitales provinciales.

Ampliar las redes de cloacas y agua potable, beneficiando a 650.000 hogares.

Implementar un sistema de reconocimiento facial en espacios públicos.

Construir cuatro nuevas cárceles de máxima seguridad.

Abrir 120 jardines de infantes.

Domenichini en el marco de su recorrida por los distritos de la Tercera Sección.

“Mientras el gobierno provincial mira para otro lado, la política en La Plata sigue siendo un pantano de privilegios y negociados. Estamos acá para decir basta y proponer soluciones concretas”, señaló Domenichini.

Reforma legislativa para financiar el plan

El ahorro proyectado se logrará mediante una reforma interna en la Legislatura: reducir el número de legisladores de 138 a 90, eliminar fondos reservados y cajas negras, y optimizar el gasto en asesores. Según el candidato, estas medidas permitirían financiar la totalidad del plan de emergencia sin necesidad de recurrir a financiamiento externo ni ajustar partidas sociales.

El diputado, que también es rector de la Universidad Nacional Guillermo Brown, enfatizó que el objetivo es priorizar los derechos básicos de los vecinos y reorientar los recursos públicos hacia áreas urgentes como infraestructura, seguridad y educación.