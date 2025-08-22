Andrea Passerini, candidata a senadora provincial por la alianza Potencia en la Cuarta Sección Electoral, continúa su agenda de recorridas y encuentros con productores agropecuarios para debatir sobre justicia, tasas y caminos rurales. Tras reunirse con integrantes de la Sociedad Rural de Carlos Casares y la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), la referente ruralista confirmó que el próximo lunes visitará Trenque Lauquen para mantener el diálogo con la comunidad productiva.

Durante la reunión en Casares, Passerini enfatizó que la falta de representación del interior bonaerense y la ausencia de una agenda regional sólida afectan al sector productivo y a las comunidades. “La falta de una agenda regional y de planes específicos para el interior bonaerense es la raíz de un círculo vicioso que debilita al sector productivo”, afirmó la candidata.

Justicia lenta y burocrática

La candidata de Potencia vinculó la bronca de los productores con el funcionamiento de la Justicia provincial. Destacó que el Senado bonaerense juega un rol clave en la designación de jueces de la Corte Suprema provincial, del Procurador General y de miembros del Consejo de la Magistratura.

“Una Justicia muy lenta, termina no siendo Justicia”, remarcó Passerini, y agregó que la Corte provincial, que debería tener siete miembros, actualmente cuenta con solo tres designados, evidenciando problemas estructurales en el sistema judicial.

Tasas y transparencia institucional

Passerini denunció la existencia de “tasas ilegales, ilegítimas e inconstitucionales” que afectan tanto al campo como a la ciudad, mencionando, por ejemplo, el 23% que se cobra por alumbrado público municipal en la factura eléctrica.

“Desde el Senado quiero impulsar una ley que modifique el acceso para gastos corrientes de las tasas municipales. Además, quiero que exista un fondo específico, intocable, para el mantenimiento de caminos rurales”, explicó la candidata. También subrayó la necesidad de mejorar la conectividad en escuelas rurales para garantizar un futuro productivo en la provincia.

Caminos rurales y desarrollo del interior

Potencia propone defender al interior bonaerense frente a la centralización de decisiones en el conurbano y la polarización nacional. Passerini señaló: “Nosotros no vamos a entrar en ese juego. El interior productivo no se siente representado en esa pelea, porque ninguno de esos espacios entiende lo que pasa en nuestros pueblos”.

La candidata recalcó que el espacio político busca que los impuestos vuelvan en servicios y que el interior deje de ser “la billetera del conurbano”. Además, destacó la necesidad de caminos rurales transitables, escuelas con internet y hospitales con médicos para garantizar la sostenibilidad del sector y la vida en el interior.

Una alternativa distinta a la vieja política

Passerini sostuvo que Potencia se diferencia de La Libertad Avanza y del peronismo al no negociar principios ni acomodarse al poder. “Ahí es donde aparece Potencia, como la opción que no negocia principios ni se acomoda al poder de turno. Nosotros no estamos atados a la vieja política, estamos atados a la gente del interior”, concluyó.

Con esta agenda, Potencia busca consolidar su propuesta de defender lo que producen los bonaerenses del interior y transformar la provincia desde la voz del sector productivo, priorizando soluciones concretas y transparencia institucional.