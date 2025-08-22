Paritarias: qué espera la AJB en la negociación salarial

La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) confirmó que fue convocada por el gobierno de Axel Kicillof para reabrir las negociaciones paritarias. La convocatoria llega después de los acuerdos alcanzados con docentes y estatales de la administración pública.

Este viernes, la dirigencia de la AJB se reunirá con funcionarios del Ministerio de Trabajo bonaerense. Según indicaron fuentes del gremio, se espera que la Provincia proponga un aumento similar al de otros sectores: un 5% total sobre los sueldos de julio, a pagarse en dos tramos: 2,5% en agosto y 2,5% en octubre.

Reclamos y contexto salarial

La AJB solicitó que la suba esté alineada con “el sostenido incremento de los índices inflacionarios con significativos aumentos en tarifas y combustibles”, advirtiendo que la recomposición salarial debe acompañar la pérdida de poder adquisitivo del sector.

Más allá de lo salarial, el gremio pidió también tratar “la amplia agenda de reclamos pendientes”, que incluye la situación de colapso de varios juzgados por falta de recursos humanos y materiales, un tema que el sindicato viene denunciando desde hace meses.

El último acuerdo paritario del sector incluyó un aumento del 10% sobre los sueldos de marzo, a cobrar en mayo (6%) y julio (4%). Para cerrar aquel acuerdo, el Poder Ejecutivo tuvo que introducir cambios en el sistema de recategorizaciones para las categorías más bajas del escalafón.

Expectativa y próximos pasos

La AJB recordó que el compromiso de reapertura de la negociación 2025 durante agosto fue acordado en la última paritaria. Por eso, la reunión de esta semana será clave para definir si el Ejecutivo bonaerense respalda la propuesta de aumento que el gremio considera justa y acorde a la inflación.

Además, se espera que la paritaria se reanude nuevamente a mediados de octubre y que se aplique la cláusula gatillo en septiembre, garantizando así ajustes automáticos en caso de que la inflación supere los incrementos otorgados.

Opinión del gremio

“Ante el sostenido incremento de los índices inflacionarios con significativos aumentos en tarifas y combustibles, que deterioran el poder adquisitivo de las y los trabajadores judiciales, reclamamos al Poder Ejecutivo provincial se convoque cuanto antes para debatir un incremento salarial y abordar la amplia agenda de reclamos pendientes”, señalaron desde la AJB, dejando en claro que la discusión no se limita solo a los números, sino también a condiciones de trabajo y recursos judiciales.

Con estas negociaciones, los judiciales bonaerenses buscan acercar la compensación salarial a la realidad económica y lograr mejoras estructurales en un sector clave para el funcionamiento de la justicia provincial.