La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) enfrenta un momento crítico. La secretaria general adjunta, Mariana Insaurralde, celebró la caída del decreto presidencial que buscaba reorganizar y disolver el organismo, pero advirtió que “la amenaza de ajuste y vaciamiento sigue presente”. La dirigente remarcó que el desafío ahora es defender la institución frente a nuevos intentos de recorte que podrían afectar tanto la seguridad vial como ferroviaria.

El papel clave de la CNRT

En una entrevista radial, Insaurralde destacó la función central de la CNRT: “Controlamos que colectivos, camiones y trenes circulen en condiciones seguras. Verificamos vehículos, choferes, talleres y hasta evitamos que salgan a la ruta unidades que no cumplen con las normas. La CNRT salva vidas”.

Con 47 delegaciones en todo el país, el organismo supervisa el transporte de pasajeros de corta, media y larga distancia, así como el ferroviario de pasajeros y cargas. También fiscaliza viajes estudiantiles y recreativos: “Si un micro con chicos o jubilados no cumple las condiciones, directamente no sale”, aclaró la funcionaria.

Además, la CNRT desarrolla tareas menos visibles pero fundamentales para la seguridad pública: “Participamos en la búsqueda de personas desaparecidas, incluso en casos de trata. Gracias a nuestra base de datos de pasajeros, trabajamos junto a la Justicia y las fuerzas de seguridad. La semana pasada se pudo rescatar a una chica víctima de trata en Tucumán gracias a la intervención de la CNRT”.

Alerta por el futuro del organismo

Si bien celebró la derrota del decreto, Insaurralde expresó preocupación: “Entre el rechazo en Diputados y el del Senado salieron decretos que intentaban avanzar en la disolución de funciones esenciales. Entendemos que, al caerse el DNU 461, esos decretos también pierden vigencia. Pero seguimos en alerta: no queremos que avancen con la motosierra sobre los puestos de trabajo”.

La dirigente enfatizó que la CNRT ya opera con un plantel mínimo de profesionales especializados: “No es un organismo superpoblado. Al contrario: tenemos personal técnico con una antigüedad promedio de 20 años, altamente capacitado en transporte. Si lo vacían, se pone en riesgo la seguridad de todos los argentinos en las rutas y los trenes”.

Una señal política clara

Para Insaurralde, la intervención del Congreso refleja un límite a los intentos de desmantelar organismos esenciales: “El rechazo parlamentario demuestra que hay un límite a los intentos de desmantelar organismos esenciales para la vida cotidiana de los argentinos. La CNRT no es un gasto: es prevención y vida. Por eso la vamos a seguir defendiendo”.

El debate pone en evidencia la tensión entre decisiones políticas y seguridad ciudadana. La defensa del organismo se convirtió en un frente clave para los trabajadores, con implicancias directas sobre la seguridad del transporte automotor y ferroviario, la protección de pasajeros y el control sobre actividades sensibles como la lucha contra la trata de personas.