CNRT alerta por riesgos de ajuste y vaciamiento del organismo
Trabajadores alertan sobre riesgos de ajuste en la CNRT, clave para la seguridad vial y ferroviaria, tras rechazo de un decreto presidencial.Política23 de agosto de 2025Pamela Orellana
La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) enfrenta un momento crítico. La secretaria general adjunta, Mariana Insaurralde, celebró la caída del decreto presidencial que buscaba reorganizar y disolver el organismo, pero advirtió que “la amenaza de ajuste y vaciamiento sigue presente”. La dirigente remarcó que el desafío ahora es defender la institución frente a nuevos intentos de recorte que podrían afectar tanto la seguridad vial como ferroviaria.
El papel clave de la CNRT
En una entrevista radial, Insaurralde destacó la función central de la CNRT: “Controlamos que colectivos, camiones y trenes circulen en condiciones seguras. Verificamos vehículos, choferes, talleres y hasta evitamos que salgan a la ruta unidades que no cumplen con las normas. La CNRT salva vidas”.
Con 47 delegaciones en todo el país, el organismo supervisa el transporte de pasajeros de corta, media y larga distancia, así como el ferroviario de pasajeros y cargas. También fiscaliza viajes estudiantiles y recreativos: “Si un micro con chicos o jubilados no cumple las condiciones, directamente no sale”, aclaró la funcionaria.
Además, la CNRT desarrolla tareas menos visibles pero fundamentales para la seguridad pública: “Participamos en la búsqueda de personas desaparecidas, incluso en casos de trata. Gracias a nuestra base de datos de pasajeros, trabajamos junto a la Justicia y las fuerzas de seguridad. La semana pasada se pudo rescatar a una chica víctima de trata en Tucumán gracias a la intervención de la CNRT”.
Alerta por el futuro del organismo
Si bien celebró la derrota del decreto, Insaurralde expresó preocupación: “Entre el rechazo en Diputados y el del Senado salieron decretos que intentaban avanzar en la disolución de funciones esenciales. Entendemos que, al caerse el DNU 461, esos decretos también pierden vigencia. Pero seguimos en alerta: no queremos que avancen con la motosierra sobre los puestos de trabajo”.
La dirigente enfatizó que la CNRT ya opera con un plantel mínimo de profesionales especializados: “No es un organismo superpoblado. Al contrario: tenemos personal técnico con una antigüedad promedio de 20 años, altamente capacitado en transporte. Si lo vacían, se pone en riesgo la seguridad de todos los argentinos en las rutas y los trenes”.
Una señal política clara
Para Insaurralde, la intervención del Congreso refleja un límite a los intentos de desmantelar organismos esenciales: “El rechazo parlamentario demuestra que hay un límite a los intentos de desmantelar organismos esenciales para la vida cotidiana de los argentinos. La CNRT no es un gasto: es prevención y vida. Por eso la vamos a seguir defendiendo”.
El debate pone en evidencia la tensión entre decisiones políticas y seguridad ciudadana. La defensa del organismo se convirtió en un frente clave para los trabajadores, con implicancias directas sobre la seguridad del transporte automotor y ferroviario, la protección de pasajeros y el control sobre actividades sensibles como la lucha contra la trata de personas.
“¿Y para nosotros cuánto?”: el video del papa Francisco denunciando coimas en Argentina
El video del papa Francisco sobre un pedido de coima revive en redes mientras la Justicia investiga a Spagnuolo y empresarios por presuntos retornos millonarios.
Atraparon a Spagnuolo: secuestran celulares y máquina de contar billetes en un country de Pilar
Escándalo en la Agencia de Discapacidad: hallaron a Spagnuolo con 2 celulares y una máquina de contar billetes. Los Kovalivker, acusados de pagos de coimas.
Suizo Argentina: contratos por más de $100.000 millones con el Gobierno
Crece el escándalo: la droguería Suizo Argentina, envuelta en coimas, tiene contratos millonarios con el Gobierno. ¿Qué hay detrás de esta trama?
Paritarias: qué espera la AJB en la negociación salarial
La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) retoma el diálogo con la Provincia en el marco de la discusión paritaria. Conocé las expectativas salariales y laborales.
Encuesta reveló quién ganaría en las legislativas provinciales
La última encuesta muestra a Fuerza Patria y La Libertad Avanza en un duelo cerrado para las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires.
Paritarias: qué espera la AJB en la negociación salarial
La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) retoma el diálogo con la Provincia en el marco de la discusión paritaria. Conocé las expectativas salariales y laborales.
Filtración de polémico audio podría sacudir al poder en Dolores: ¿"Favores sexuales" en el gobierno de Juan Pablo García?
En las últimas horas comenzó a circular en redes sociales un audio que denunciaría supuestos “favores sexuales a cambio de bolsas de comida”. Conocé todos los detalles en esta nota.