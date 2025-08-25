Russo celebró su primer triunfo en la Bombonera y defendió a Cavani: “Forma parte del juego”
En conferencia, Russo se mostró conforme con el rendimiento, defendió su esquema con dos delanteros y resaltó la importancia de tener a un campeón del mundo como Paredes.Deportes25 de agosto de 2025Andrés Montero
La victoria de Boca frente a Banfield por 2 a 0 le dejó a Miguel Ángel Russo algo más que tres puntos. El DT logró su primer triunfo en la Bombonera desde su regreso al club, un hecho que para él tuvo un valor emocional importante.
“Sí, estoy muy feliz. Era muy necesario no sólo para mí, sino para los chicos. Pero tenemos que seguir mejorando”, aseguró el entrenador después del partido.
El envión anímico del equipo
Russo destacó que se trató del segundo triunfo consecutivo del equipo, algo que, según él, representa un envión anímico necesario en este tercer ciclo que había comenzado con dificultades. “Creo que suma mucho, fue importante el nivel de juego en muchos momentos del partido. Tenemos que seguir así siempre. El triunfo dejó muchas cosas buenas. Tuvimos rendimientos muy importantes”, analizó.
Con este resultado, Boca mantuvo el tercer lugar en la tabla anual y escaló varias posiciones en la zona A, consolidándose en la lucha por los puestos de vanguardia.
Defensa a Cavani y confianza en Merentiel
Consultado sobre la situación de Miguel Merentiel y Edinson Cavani, que venían de atravesar algunos partidos sin convertir, Russo fue contundente en su respaldo. “Son formas que tenemos de jugar. Estamos trabajando bien con los chicos (Edi y Merentiel) pensando en lo que viene. Venimos hablando mucho con él, con Merentiel, con todos los chicos que son los nueves”, explicó.
En particular, defendió a Cavani de las críticas por su sequía goleadora: “Forma parte de todo este juego”. Para el DT, la mala racha del uruguayo es algo natural en la carrera de un delantero y confía en que pueda recuperarse.
Los referentes con los que más habla
El entrenador también reconoció que los diálogos permanentes con sus atacantes son parte clave de la construcción de su idea de juego. “Venimos hablando mucho con Cavani y Merentiel, con todos los chicos que son 9. Hablamos mucho de fútbol, para mí es clave”, remarcó.
El liderazgo de Leandro Paredes
Russo no dudó en resaltar el papel fundamental de Leandro Paredes, quien fue la gran figura del equipo en el partido y se hizo cargo del ataque con jerarquía. “Paredes significa mucho en todos los niveles. Es un líder, en la Selección también. Tiene una categoría que es distinta. Por suerte, lo tenemos en Boca porque está a un nivel muy alto”, aseguró sobre el campeón del mundo.
Expectativas y objetivos
En cuanto a lo que espera Boca de aquí en adelante, Russo no esquivó la exigencia de los hinchas. “Siempre en Boca buscás un campeonato, esta es la realidad”, expresó, dejando en claro que el equipo tiene la obligación de pelear en todos los frentes.
El DT, que en su regreso debió tomar decisiones difíciles respecto al armado del plantel, destacó que su fórmula de repetir el mismo once le permitió darle continuidad y confianza al grupo.
Ocho campeones se enfrentan en los cuartos de final de la Libertadores 2025
Conocé el cronograma completo de los cuartos de la Copa Libertadores 2025: días, horarios y estadios de duelos históricos.
"Papu" Gómez vuelve a entrenar en Italia tras casi dos años de sanción
El mediocampista argentino retoma la actividad en Padova y se acerca su esperado regreso al fútbol profesional.
Gallardo valoró el empuje del equipo y la gente: “Finalmente, en los penales se nos dio para este lado”
El Muñeco habló tras la clasificación ante Libertad y dejó frases sobre el juego, los penales, la expulsión de Galoppo y su cruce con un periodista.
Fuerte comunicado de Conmebol tras la barbarie en Independiente-Universidad de Chile
La Confederación Sudamericana de Fútbol emitió un duro comunicado tras los incidentes que dejaron el encuentro sin continuidad.
Filtración de polémico audio podría sacudir al poder en Dolores: ¿"Favores sexuales" en el gobierno de Juan Pablo García?
En las últimas horas comenzó a circular en redes sociales un audio que denunciaría supuestos “favores sexuales a cambio de bolsas de comida”. Conocé todos los detalles en esta nota.
Karina Milei y el escándalo por presuntas coimas en ANDIS, según la última encuesta
El sondeo de la consultora analiza la reacción en redes tras los audios de Diego Spagnuolo e indaga el impacto político de la secretaria general de Presidencia.
Elecciones PBA: quién lidera en cada sección según la última encuesta
La última encuesta sobre las elecciones legislativas bonaerenses revela tendencias por sección y refleja cómo se perfila la disputa en distintos distritos clave.