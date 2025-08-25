La victoria de Boca frente a Banfield por 2 a 0 le dejó a Miguel Ángel Russo algo más que tres puntos. El DT logró su primer triunfo en la Bombonera desde su regreso al club, un hecho que para él tuvo un valor emocional importante.

“Sí, estoy muy feliz. Era muy necesario no sólo para mí, sino para los chicos. Pero tenemos que seguir mejorando”, aseguró el entrenador después del partido.

El envión anímico del equipo

Russo destacó que se trató del segundo triunfo consecutivo del equipo, algo que, según él, representa un envión anímico necesario en este tercer ciclo que había comenzado con dificultades. “Creo que suma mucho, fue importante el nivel de juego en muchos momentos del partido. Tenemos que seguir así siempre. El triunfo dejó muchas cosas buenas. Tuvimos rendimientos muy importantes”, analizó.

Con este resultado, Boca mantuvo el tercer lugar en la tabla anual y escaló varias posiciones en la zona A, consolidándose en la lucha por los puestos de vanguardia.

Defensa a Cavani y confianza en Merentiel

Consultado sobre la situación de Miguel Merentiel y Edinson Cavani, que venían de atravesar algunos partidos sin convertir, Russo fue contundente en su respaldo. “Son formas que tenemos de jugar. Estamos trabajando bien con los chicos (Edi y Merentiel) pensando en lo que viene. Venimos hablando mucho con él, con Merentiel, con todos los chicos que son los nueves”, explicó.

En particular, defendió a Cavani de las críticas por su sequía goleadora: “Forma parte de todo este juego”. Para el DT, la mala racha del uruguayo es algo natural en la carrera de un delantero y confía en que pueda recuperarse.

Los referentes con los que más habla

El entrenador también reconoció que los diálogos permanentes con sus atacantes son parte clave de la construcción de su idea de juego. “Venimos hablando mucho con Cavani y Merentiel, con todos los chicos que son 9. Hablamos mucho de fútbol, para mí es clave”, remarcó.

El liderazgo de Leandro Paredes

Russo no dudó en resaltar el papel fundamental de Leandro Paredes, quien fue la gran figura del equipo en el partido y se hizo cargo del ataque con jerarquía. “Paredes significa mucho en todos los niveles. Es un líder, en la Selección también. Tiene una categoría que es distinta. Por suerte, lo tenemos en Boca porque está a un nivel muy alto”, aseguró sobre el campeón del mundo.

Expectativas y objetivos

En cuanto a lo que espera Boca de aquí en adelante, Russo no esquivó la exigencia de los hinchas. “Siempre en Boca buscás un campeonato, esta es la realidad”, expresó, dejando en claro que el equipo tiene la obligación de pelear en todos los frentes.

El DT, que en su regreso debió tomar decisiones difíciles respecto al armado del plantel, destacó que su fórmula de repetir el mismo once le permitió darle continuidad y confianza al grupo.