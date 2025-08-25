Expectativa por el dólar en medio de la volatilidad y la debilidad política del oficialismo.

Expectativa por el dólar en medio de la volatilidad y la debilidad política del oficialismo.

La última semana estuvo marcada por una fuerte presión política y económica sobre el Gobierno. Mientras las tasas de interés se dispararon para absorber pesos, en el Congreso el oficialismo volvió a sufrir dos derrotas —una en Diputados y otra en el Senado— que reflejan su debilidad parlamentaria. A ello se sumaron las denuncias por coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), lo que recalentó aún más el clima electoral. En este marco, el dólar cerró la semana con subas en todos sus segmentos, mostrando que los mercados siguen con atención la fragilidad del escenario.

El dólar oficial y su escalada

El viernes, el dólar oficial minorista finalizó a $1.337,23 para la venta, mientras que en el mayorista alcanzó los $1.321, acumulando una suba semanal de $21. El volumen operado en contado fue de más de u$s540,7 millones, reflejo de una fuerte demanda de divisas. En el Banco Nación, la cotización se ubicó en $1.335. Con estos valores, el dólar tarjeta o turista —que incluye el recargo del 30% deducible de Ganancias— trepó a $1.735,5.

El avance de los dólares financieros y el blue

Los paralelos también se movieron al alza. El MEP avanzó 0,5% hasta $1.329,08, mientras que el contado con liquidación (CCL) trepó 0,7% a $1.333,81. El dólar blue, por su parte, cerró en $1.345 en las cuevas de la city porteña. La presión se sintió también en los futuros: los contratos marcaron subas generalizadas, con el mercado anticipando un mayorista a $1.334,5 a fines de agosto y a $1.535 en diciembre.

Qué dice el REM del Banco Central

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de julio arrojó un panorama menos optimista para el dólar oficial tras el salto de fines de julio. Los analistas de la city proyectaron un valor nominal de $1.405 para diciembre de 2025, lo que implica una suba interanual de 37,6%, bastante por encima del 20,4% que pronostica el Gobierno en el Presupuesto 2026. El REM también estima que la depreciación cambiaria superará la inflación esperada, proyectada en 27,3%, lo que implica una presión adicional sobre precios y expectativas.

Tasas altísimas y cobertura electoral

Los operadores coinciden en que las supertasas llegaron para quedarse, al menos hasta octubre. Gustavo Quintana advirtió que, con la volatilidad actual, un descenso en la cotización del dólar resulta improbable, mientras que Gustavo Ber señaló que la divisa podría consolidarse en torno a $1.300 como piso. En un escenario electoral incierto, la búsqueda de cobertura en dólares se intensifica y refuerza la sostenibilidad de la demanda.

Una curva de pesos sin equilibrio

El estratega de Criteria, Federico Sibilia, subrayó que la curva de pesos aún no encuentra estabilidad tras el desarme de las LEFIs. Según explicó, “el Gobierno decidió hacer todo lo posible para que no sobren pesos, pagando los costos que sean necesarios”. Sin embargo, advirtió que esta estrategia difícilmente pueda extenderse más allá de octubre, ya que el nivel actual de tasas reales impacta negativamente en el crédito privado y limita su capacidad de impulsar la actividad económica.

J.P. Morgan recorta proyección de crecimiento

El banco estadounidense J.P. Morgan también se hizo eco de la situación. En su último informe, recortó la proyección de crecimiento para Argentina en 2025, del 5,3% al 4,7% del PBI. Aunque reconoció avances en el frente fiscal y en la desaceleración inflacionaria —estimando una inflación interanual del 26,8% a diciembre de 2025—, el informe advirtió que la incertidumbre política, la volatilidad de las tasas y la debilidad del oficialismo en el Congreso ponen en riesgo la estabilidad macroeconómica.

El trasfondo político que complica al mercado

El documento de J.P. Morgan remarcó que el Gobierno tuvo una “semana difícil” en el Congreso, perdiendo casi todas las votaciones excepto la que le permitió sostener el veto a la ley de jubilaciones. Aunque esta última decisión evitó un fuerte impacto fiscal, las reiteradas derrotas legislativas generan dudas sobre la capacidad del oficialismo de sostener su programa. El mercado, atento a cada señal, refleja esas tensiones en la volatilidad de las tasas y la persistente presión sobre el dólar.