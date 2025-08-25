Nardini encabezó la inauguración del Polideportivo CRIM de Grand Bourg
Se celebró la apertura del polideportivo CRIM, el viejo predio refaccionado a nuevo por la gestión municipal para que la comunidad de Grand Bourg puede acceder al deporte y la cultura.Municipales25 de agosto de 2025Soledad Castellano
El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, encabezó la inauguración del Polideportivo CRIM de Grand Bourg. Lo acompañaron el vicepresidente primero de la Cámara de Senadores de la provincia, Luis Vivona; la secretaria general, Noe Correa; la secretaria de Gobierno y Monitoreo Institucional, Lic. María Luján Salgado; y el subsecretario de Educación y Deporte, Lic. Daniel Morard, además de cientos de vecinos que se acercaron a compartir el esperado momento.
Antes del tradicional corte de cinta junto a los vecinos, las autoridades recorrieron las instalaciones del predio de 1.200 metros cuadrados, el gimnasio, el playón deportivo e hicieron una visita a la nueva pileta semiolímpica, que generó gran entusiasmo. También hubo demostraciones de taekwondo, patín y breaking. “Hoy escribimos una linda página de algo que logramos construir juntos, un lugar emblemático”, destacó Nardini.
Con afecto y admiración, el intendente recordó a Alberto “el Tano” Salvaneschi, el Concejal que en el año 1.985 presentó la ordenanza para que el predio fuera utilizado para la construcción del centro, y agradeció la presencia de Luisa y Fabián, su esposa e hijo.
En la misma línea, el intendente remarcó: “Malvinas es el lugar donde soñamos con que la gente pueda hacer deporte y actividades culturales accesibles, cerca de la casa. Como nos enseñó nuestro Senador Luis Vivona”, y agregó: “Ya vamos por el quinto polideportivo de nuestra gestión y el octavo espacio recreativo que tenemos”.
Además, Nardini destacó con emoción el rol de la comunidad en cada paso de la gestión: “Todos los que en algún momento de nuestra vida pasamos por acá estamos muy contentos. Por todos, pero sobre todo por los chicos y los adultos mayores que van a tener un lugar de calidad, para hacer actividad física”.
El proyecto fue finalizado con recursos municipales a partir del desfinanciamiento de la obra pública por parte del gobierno nacional. “Muchos pensaron que este sueño no se iba a poder lograr. Pero si hay decisión política se pueden construir cosas buenas”, expresó el jefe comunal.
Entre las obras en ejecución, se destacan la Unidad de Diagnóstico Precoz en Grand Bourg, el Hospital Universitario en Ing. Pablo Nogués, además de continuar con la recuperación de espacios públicos, las pavimentaciones, las obras hidráulicas y las capacitaciones de la Escuela de Estudios en Oficios. “Así como ustedes en sus casas encuentran siempre algo para mejorar, Malvinas es nuestra casa y vamos a seguir construyendo el lugar de la familia”.
Juan de Jesús: “Invertimos en infraestructura, salarios, escuelas y seguridad”
La Municipalidad presentó 10 camiones para fortalecer la limpieza y los trabajos viales, y al mismo tiempo puso en marcha la Licenciatura en Enfermería en convenio con la UBA.
Francisco Echarren: "La derecha siempre es corrupta"
El intendente de Castelli, Francisco Echarren, apuntó desde sus redes: "se afanan los remedios de los discapacitados mientras les quitan pensiones y se están robando los dólares mientras nos dejan la deuda".
Passaglia: "Ahora estamos rehenes de un duelo para ver quién es más o menos corrupto"
El candidato a diputado provincial por la segunda sección electoral (HECHOS), Manuel Passaglia, brindó un mensaje en sus redes a quienes acompañaron a Milei en el balotaje.
Carlos Tejedor: 32 familias recibieron sus viviendas en Tres Algarrobos
La intendenta María Celia Gianini encabezó junto a funcionarios provinciales el acto de entrega de llaves a los vecinos beneficiarios.
Filtración de polémico audio podría sacudir al poder en Dolores: ¿"Favores sexuales" en el gobierno de Juan Pablo García?
En las últimas horas comenzó a circular en redes sociales un audio que denunciaría supuestos “favores sexuales a cambio de bolsas de comida”. Conocé todos los detalles en esta nota.
Karina Milei y el escándalo por presuntas coimas en ANDIS, según la última encuesta
El sondeo de la consultora analiza la reacción en redes tras los audios de Diego Spagnuolo e indaga el impacto político de la secretaria general de Presidencia.
Elecciones PBA: quién lidera en cada sección según la última encuesta
La última encuesta sobre las elecciones legislativas bonaerenses revela tendencias por sección y refleja cómo se perfila la disputa en distintos distritos clave.