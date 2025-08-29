Unión y Libertad lanzó plan para pymes y desarrollo urbano

Unión y Libertad presentó un plan integral para fortalecer la economía bonaerense y recuperar espacios urbanos, con especial foco en la Primera Sección Electoral. En un encuentro con empresarios, pymes y líderes del sector productivo en un bar de Tigre, el espacio dio a conocer sus propuestas económicas, tras haber lanzado poco antes un proyecto para la integración del corredor costero.

Plan para pymes: menos impuestos y más empleo

En Tigre, el primer candidato a senador provincial, Ignacio de Jáuregui, destacó la importancia de las pequeñas y medianas empresas como motor de la economía local. “Las pymes son el corazón de nuestra economía. Necesitan un Estado que las acompañe con menos impuestos y más oportunidades para crecer”, expresó durante el encuentro.

Entre las iniciativas, se destacan la reducción sostenida de Ingresos Brutos para aliviar la carga fiscal sobre las pymes, programas de capacitación tecnológica para fomentar innovación y desarrollo, y medidas para atraer inversiones y mejorar la competitividad de las empresas locales en mercados regionales e internacionales. Alejo Iramain, referente económico del espacio, subrayó que la meta es construir una agenda basada en las necesidades reales del sector productivo.

Por su parte, Martín Rozas, diputado provincial y presidente del bloque Unión y Libertad, aseguró: “La Legislatura debe priorizar leyes que protejan y potencien a quienes generan empleo y desarrollo en la provincia”.

Los candidatos al Concejo Deliberante de Vicente López, San Isidro y Tigre —Matías Cerdá, Ricardo Aima Romero y Camilo Piccone— remarcaron la necesidad de articular políticas locales que respondan a las demandas específicas de las pymes en cada municipio.

El evento contó con la participación de representantes de FEBA, CIMBRA, MONAPY y CLAMEVET, además de diversas pymes de la región. Según el partido, la Primera Sección, con su densidad de parques industriales y empresas, representa un pilar clave del empleo formal, convirtiéndose en un foco estratégico para el crecimiento económico.

Integración de la ribera del Río de la Plata

Los referentes del espacio también presentaron una propuesta integral para la recuperación del corredor costero de la Primera Sección. La iniciativa busca un paseo ribereño transitable, accesible y continuo, que conecte Vicente López con Tigre, integrando espacios verdes, culturales y turísticos.

El proyecto contempla:

Infraestructura peatonal y ciclovías seguras, iluminadas y señalizadas

Áreas recreativas con servicios básicos para familias y visitantes

Corredor verde que integre los municipios de la zona norte, promoviendo acceso público equitativo

“Queremos que la ribera del Río de la Plata sea un verdadero lugar de encuentro, disfrute y orgullo para todos los vecinos de la Primera Sección. La integración de este espacio permitirá que más familias, deportistas y turistas puedan acceder y aprovecharlo en igualdad de condiciones”, sostuvo Ignacio de Jauregui.

Con estas iniciativas, Unión y Libertad busca consolidar un diálogo constante con el sector productivo y promover un desarrollo urbano sostenible, donde economía, turismo y bienestar comunitario se articulen de manera equilibrada. En este contexto, vale destacar que el próximo 7 de septiembre se renovará la mitad de la Legislatura bonaerense, con la Primera Sección concentrando 5,1 millones de electores, el 35,7% del padrón provincial.