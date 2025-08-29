Ranking de senadores: los mejores y los peores de agosto

Encuesta expone caída de Milei y miedo a fraudes masivos
Una nueva encuesta expone un clima de pesimismo social, crisis institucional y caída de expectativas económicas en Argentina. Enterate todos los números.
CB Consultora midió a todos los senadores del país: algunos suben, otros se desploman. El top 3, los peores y la senadora que nadie conoce.Encuestas29 de agosto de 2025Juan Manuel Villarreal
La última medición nacional de CB Consultora Opinión Pública, correspondiente a agosto de 2025, dejó en evidencia el desempeño dispar de los senadores argentinos en cuanto a imagen pública. Mientras algunos logran sostener o mejorar su posicionamiento, otros se desploman estrepitosamente en el ranking de percepción ciudadana.
El podio del mes quedó encabezado por Luis Juez (Córdoba), quien a pesar de contar con un diferencial de imagen negativo, se ubicó en el primer puesto con -5,9%. Lo siguen de cerca Gerardo Montenegro (Santiago del Estero) con -6,0%, y Pablo Blanco (Tierra del Fuego) con -6,2%.
A pesar de que ninguno de los tres logró saldo positivo, su diferencial los posiciona como los mejores valorados del Senado, lo que evidencia una caída generalizada de imagen entre los legisladores.
En el otro extremo, Carmen Álvarez Rivero (Córdoba) se ubica como la senadora con peor imagen del país, registrando un diferencial de -35,7%. Le siguen Oscar Parrilli (Neuquén) con -35,2% y Martín Lousteau (Ciudad de Buenos Aires) con -34,6%, todos con un fuerte rechazo a nivel nacional.
Los representantes de la Provincia de Buenos Aires mostraron un panorama dispar. Por un lado, el radical Maximiliano Abad se ubicó en el puesto 12 del ranking, con saldo positivo. Por otro, el peronista Eduardo “Wado” de Pedro alcanzó el puesto 18, también dentro de los veinte mejores evaluados.
Sin embargo, la camporista Juliana Di Tullio ocupa el puesto 65 de 72, siendo una de las senadoras con peor imagen del país. Su diferencial negativo la acerca al fondo de un ranking donde el rechazo pesa más que la gestión.
Este contraste expone las dificultades de ciertos liderazgos provinciales para proyectarse a nivel nacional, y deja en evidencia la falta de conexión de algunos legisladores con la opinión pública.
Uno de los pocos que logró revertir su imagen fue el correntino Carlos “Camau” Espínola, que protagonizó la mayor suba mensual con +4,6 puntos en su diferencial.
En cambio, Álvarez Rivero no solo encabeza el ranking negativo, sino que además fue la que más cayó en el mes, perdiendo 13,1 puntos porcentuales con respecto a julio. Un doble golpe difícil de revertir.
Más allá del diferencial de imagen, Carolina Moisés (Jujuy) ostenta un dato particular: es la senadora menos conocida del país, con un 86,7% de respuestas “no sabe/no contesta”. Su nivel de desconocimiento la convierte en una figura prácticamente invisible a nivel nacional.
Una nueva encuesta expone un clima de pesimismo social, crisis institucional y caída de expectativas económicas en Argentina. Enterate todos los números.
Redes que arden: una encuesta nacional expone el termómetro social tras el escándalo que golpea a Javier Milei y su entorno. Todos los números.
El caso Spagnuolo golpeó de lleno al Gobierno libertario: una encuesta revela qué piensa hoy la gente de Milei y quién aparece primero en escena.
Una nueva encuesta revela que el 81% de los argentinos exige respuestas a Milei por el escándalo de ANDIS. ¿Cómo afectará esto a las elecciones?
La última encuesta sobre las elecciones legislativas bonaerenses revela tendencias por sección y refleja cómo se perfila la disputa en distintos distritos clave.
Redes que arden: una encuesta nacional expone el termómetro social tras el escándalo que golpea a Javier Milei y su entorno. Todos los números.
Pese a la agresión en Lomas, LLA cerrará la campaña bonaerense en Moreno. Espert admite cambios y Bullrich lanza un spot desafiante contra el kirchnerismo.