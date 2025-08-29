Ranking de senadores: los mejores y los peores de agosto

La última medición nacional de CB Consultora Opinión Pública, correspondiente a agosto de 2025, dejó en evidencia el desempeño dispar de los senadores argentinos en cuanto a imagen pública. Mientras algunos logran sostener o mejorar su posicionamiento, otros se desploman estrepitosamente en el ranking de percepción ciudadana.

Los tres mejores del ranking nacional

El podio del mes quedó encabezado por Luis Juez (Córdoba), quien a pesar de contar con un diferencial de imagen negativo, se ubicó en el primer puesto con -5,9%. Lo siguen de cerca Gerardo Montenegro (Santiago del Estero) con -6,0%, y Pablo Blanco (Tierra del Fuego) con -6,2%.

A pesar de que ninguno de los tres logró saldo positivo, su diferencial los posiciona como los mejores valorados del Senado, lo que evidencia una caída generalizada de imagen entre los legisladores.

Los peores: Córdoba, Neuquén y CABA en el fondo del ranking

En el otro extremo, Carmen Álvarez Rivero (Córdoba) se ubica como la senadora con peor imagen del país, registrando un diferencial de -35,7%. Le siguen Oscar Parrilli (Neuquén) con -35,2% y Martín Lousteau (Ciudad de Buenos Aires) con -34,6%, todos con un fuerte rechazo a nivel nacional.

Senadores bonaerenses: Abad y De Pedro se sostienen, Di Tullio se derrumba

Los representantes de la Provincia de Buenos Aires mostraron un panorama dispar. Por un lado, el radical Maximiliano Abad se ubicó en el puesto 12 del ranking, con saldo positivo. Por otro, el peronista Eduardo “Wado” de Pedro alcanzó el puesto 18, también dentro de los veinte mejores evaluados.

Sin embargo, la camporista Juliana Di Tullio ocupa el puesto 65 de 72, siendo una de las senadoras con peor imagen del país. Su diferencial negativo la acerca al fondo de un ranking donde el rechazo pesa más que la gestión.

Este contraste expone las dificultades de ciertos liderazgos provinciales para proyectarse a nivel nacional, y deja en evidencia la falta de conexión de algunos legisladores con la opinión pública.

Camau Espínola crece y Álvarez Rivero se desploma

Uno de los pocos que logró revertir su imagen fue el correntino Carlos “Camau” Espínola, que protagonizó la mayor suba mensual con +4,6 puntos en su diferencial.

En cambio, Álvarez Rivero no solo encabeza el ranking negativo, sino que además fue la que más cayó en el mes, perdiendo 13,1 puntos porcentuales con respecto a julio. Un doble golpe difícil de revertir.

Más allá del diferencial de imagen, Carolina Moisés (Jujuy) ostenta un dato particular: es la senadora menos conocida del país, con un 86,7% de respuestas “no sabe/no contesta”. Su nivel de desconocimiento la convierte en una figura prácticamente invisible a nivel nacional.