Magario: "Milei es un gran estafador"
La vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, apuntó contra el gobierno nacional y llamó al electorado a frenar la motosierra con el voto del 7 de septiembre.Política01 de septiembre de 2025Soledad Castellano
La vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, dijo que "Las políticas de ajuste de Milei golpean fuerte: cae la producción y el empleo en la provincia más productiva del país. Por eso convocamos a toda la sociedad para construir juntos una alternativa al desastre económico que provoca Milei".
"Este 7 de septiembre sumemos fuerzas para decirle bien claro a Milei: las obras no se paralizan. Los recursos se destinan a lo que más importa: la gente y su futuro", escribió Magario en sus redes.
Y apuntó "Milei no sólo es un fraude en el sentido exacto de la palabra, sino que además es un gran estafador: estafó la esperanza de los jóvenes que creyeron en él. Por eso, son pocas las ganas de ir a votar en ese sector al que defraudó. Es comprensible la desesperanza de esos jóvenes. Pero pueden ponerle un freno al que les mintió y votarle en contra. A los estafadores como Milei, nada les duele más que quedar en evidencia, que les hagan notar que los descubrieron en su estafa".
Y acotó "Mientras Milei paraliza la obra pública, en la Provincia de Buenos Aires y a pesar de todas las dificultades, seguimos inaugurando caminos, ampliando hospitales, construyendo viviendas y escuelas. Porque la obra pública nunca es un gasto: es inversión en la generación de empleo, desarrollo y futuro para todos".
