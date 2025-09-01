Tras incidentes y derrotas, La Libertad Avanza sectoriza la campaña bonaerense
Milei ajusta su estrategia en Buenos Aires con actos locales, reuniones sectorizadas y un cierre en Moreno, antes de un viaje fugaz a Estados Unidos.Política01 de septiembre de 2025Pamela Orellana
A pocos días de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, La Libertad Avanza (LLA) ajusta su estrategia de campaña luego de incidentes en la vía pública y la reciente derrota en Corrientes. Javier Milei será el protagonista de la recta final, con actividades sectorizadas en varias secciones electorales y un acto de cierre previsto en Moreno, mientras enfrenta cuestionamientos internos y externos por audios y escándalos vinculados a la Casa Rosada.
Caravanas y actos bajo tensión
La última gira de Milei por la provincia mostró los límites de su convocatoria. En Lomas de Zamora, durante una caravana, vecinos insultaron al mandatario y a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y arrojaron piedras, lo que obligó a evacuar el lugar. Además, “dos personas fueron detenidas por el hecho”. En Corrientes, la caminata de Karina Milei junto a Lisandro Almirón y Martín Menem también debió suspenderse por repudios de manifestantes.
Frente a estos traspiés, el equipo de LLA habría decidido sectorizar la campaña: encuentros con empresarios, CEOs y pymes en la Primera Sección; reuniones con productores rurales en la Cuarta; y actos con la juventud en la Tercera, clave por su peso en redes sociales y por haber sido decisiva en 2023.
En la Quinta Sección, Milei se mostrará junto a Guillermo Montenegro en un mega acto en Mar del Plata, mientras que en la Sexta se prevé un encuentro con el sector energético en Bahía Blanca. La Octava podría incluir reuniones con profesionales de La Plata, con la presencia de Francisco Adorni, hermano del vocero presidencial y candidato en la sección.
Cierre en Moreno y viaje a EE.UU.
El acto de cierre bonaerense se realizará en el Club Villa Ángela, partido de Moreno. Por el momento, no se conocen más detalles del evento, que contará con la presencia de los candidatos provinciales y legislativos de LLA. Tras esta actividad, Milei viajará a Estados Unidos, con paradas en Los Ángeles y Las Vegas, regresando el sábado previo a las elecciones del domingo 7 de septiembre.
La sombra de los escándalos
La campaña bonaerense de LLA llega en medio del escándalo por los audios de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, denunciado por presuntas coimas y ahora también por abuso de autoridad. Los mensajes, que mencionan a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem, generaron preocupación dentro del espacio libertario y alimentan la narrativa opositora sobre la falta de transparencia y la corrupción en la gestión de Milei.
Estrategia libertaria y desafíos en el territorio
Tras la caída en Corrientes, donde Lisandro Almirón obtuvo poco más del 8% de los votos, Milei concentra sus esfuerzos en Buenos Aires para intentar dar un batacazo.
La estrategia se centra en interactuar con sectores clave del conurbano y el Gran La Plata, evitando caravanas masivas y eventos que puedan derivar en incidentes. La campaña incluye recorridas, plenarios y encuentros locales, apuntando a reforzar la presencia de LLA en los distritos donde su fuerza es menor y contrarrestar al peronismo.
Con un cierre sectorizado, actos focalizados y el protagonismo del Presidente, la recta final de Milei en Buenos Aires se presenta como un desafío logístico y político, marcado por la tensión en las calles, los escándalos de corrupción y la necesidad de revertir la imagen negativa generada por los últimos escándalos.
