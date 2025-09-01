El distrito de Villarino vivió un día que quedará en la memoria deportiva de la comunidad: por primera vez, el Natatorio Municipal de Médanos fue sede regional de torneos bonaerenses en natación y acuatlón. Se trató de un hecho histórico que marcó un antes y un después en el desarrollo local de estas disciplinas.

El encuentro contó con fiscalización oficial, cronometraje y arbitraje, además de la presencia de representantes de la Asociación de Deportes Acuáticos del Sur de la Provincia de Buenos Aires (ADASBA). Esto le otorgó al evento un carácter competitivo y profesional inédito para la región.

Voces protagonistas

Karina Mateucci, coordinadora del Natatorio Municipal, celebró la oportunidad de recibir la competencia: “Haber sido sede de los Juegos Bonaerenses nos permitió poner en marcha y probar lo que será el gran torneo del 13 de septiembre, que comenzará a las 10 de la mañana con el desfile de delegaciones”.

Por su parte, Álvaro Recabeitia, presidente de ADASBA, destacó las condiciones de la infraestructura: “El natatorio de Villarino está muy bueno, tiene todas las condiciones para desarrollar competencias. Estamos muy contentos de sumar esta infraestructura a los natatorios de la zona”.

Próximo desafío: torneo abierto de natación

El próximo 13 de septiembre, Médanos volverá a ser protagonista con un torneo abierto en el marco del calendario oficial de ADASBA. La competencia estará dirigida a nadadores principiantes, federados y promocionales, lo que ampliará la participación de atletas de toda la región.

“El objetivo es insertar a Médanos y la zona en la actividad competitiva de la natación. Además de las pruebas deportivas, habrá muestras culturales y actividades regionales, lo que lo convertirá en un verdadero encuentro comunitario”, agregó Recabeitia.

Villarino como nueva referencia deportiva

Con este paso, Villarino no solo consolida su infraestructura deportiva, sino que también se posiciona como un nuevo referente regional en natación y acuatlón. La posibilidad de recibir competencias oficiales abre las puertas a futuros torneos y fortalece la integración del deporte local con el calendario bonaerense.

Resultados oficiales – Torneos Bonaerenses

Natación – Sub 14 Femenino 50m Libres

🥇 Mella Cobian, Lupe Aylin – Monte Hermoso – 31''31'''

🥈 Alvarez Boffa, Agostina – Patagones – 39''22'''

Natación – Sub 14 Femenino 100m Libres

🥇 Méndez Ruf, Juana – Patagones – 1'32''69'''

🥈 Marín Málaga, Zoe – Monte Hermoso – 1'34''19'''

Natación – Sub 18 Femenino 50m Libres

🥇 Sandoval, Antonella Aylen – Bahía Blanca – 42''06'''

Natación – Sub 18 Masculino 100m Libres

🥇 Comelli, Lucas – Coronel Rosales – 1'16''53'''

🥈 Valente, Elías – Bahía Blanca – 1'23''43'''

Adultos Mayores – Masculino 200m Libre

🥇 Acuña, Guillermo – Coronel Rosales – 3'26''69'''

🥈 Schroeder, Rodolfo – Patagones – 3'34''49'''

Adultos Mayores – Femenino 200m Libre

🥇 Blanco, Nélida Mónica – Villarino – 4'52''63'''

🥈 Inveninato, Susana – Coronel Rosales – 6'13''53'''

Natación PCD – Sub 14 Masculino 25m Libres (S14)

🥇 Gatica, Ramiro – Monte Hermoso – 20''03'''

🥈 Suero, Maximiliano Oscar – Villarino – 28''44'''

Natación PCD – 17+ Femenino 50m Libres (S14)

🥇 Gutiérrez, Trinidad – Bahía Blanca (única competidora)

Natación PCD – 17+ Masculino 50m Espalda (S14)

🥇 Omar, Andrés – Coronel Rosales – 1'12''06'''

🥈 López, Sebastián Jalil – Bahía Blanca – 1'24''57'''

Acuatlón – Sub 14 Femenino

🥇 Eppler, Agostina – Bahía Blanca – 6'44''87'''

Acuatlón – Sub 14 Masculino

🥇 Abraham, Ramiro – Monte Hermoso – 6'28''50'''

🥈 Delgado, Lautaro – Coronel Rosales – 6'56''28'''

Acuatlón – Sub 16 Femenino

🥇 Simone, Lola – Bahía Blanca – 25'08''16'''

🥈 Lizarrondo, Pía – Monte Hermoso – 25'48''00'''

Acuatlón – Sub 18 Masculino

🥇 Recabeitia, Iñaki – Bahía Blanca – 20'17''50'''

🥈 Reta Gros, Joaquín – Monte Hermoso – 21'40''56'''