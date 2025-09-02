Veda electoral bonaerense: inicio, restricciones y sanciones

La provincia de Buenos Aires se prepara para el domingo 7 de septiembre, fecha en la que los ciudadanos votarán para elegir 1.500 cargos provinciales y municipales. En este contexto, se activará la veda electoral, un período de restricciones que busca garantizar la transparencia del proceso y evitar presiones sobre los votantes.

Según la normativa vigente, la veda electoral comenzará el viernes 5 de septiembre a las 8:00 y se extenderá hasta el domingo 7 de septiembre a las 21:00, tres horas después del cierre de los comicios. Durante este lapso, quedan suspendidas las actividades proselitistas y se limitan otras prácticas que puedan influir en el voto.

Restricciones durante la veda

El artículo 16 de la Ley provincial 14.086, establece que 48 horas antes de la elección se deben cumplir restricciones específicas:

Prohibición de actos públicos de campaña.

Suspensión del proselitismo electoral, incluyendo avisos publicitarios, reparto de boletas y apertura de locales partidarios.

Restricción de posteos en redes sociales destinados a promover un candidato.

Prohibición de publicar resultados de encuestas, sondeos o proyecciones antes de las tres horas posteriores al cierre del comicio.

Suspensión de espectáculos populares, fiestas teatrales, actividades deportivas y reuniones públicas que no estén relacionadas con el acto electoral.

Restricciones en la portación de armas, uso de banderas o distintivos partidarios.

Prohibición de fotografiar la boleta única durante la votación.

La venta y consumo de bebidas alcohólicas también quedará limitada desde el sábado 6 de septiembre a las 20 horas hasta el domingo 7 a las 21.

Consecuencias de incumplir la veda

Quienes violen la veda estarán sujetos a sanciones del Código Electoral. Las multas pueden ir de 10.000 a 100.000 pesos, y aquellos que porten armas o insignias partidarias podrían enfrentar hasta 15 días de prisión. Además, los partidos que realicen actos de campaña durante la veda pueden perder derechos a financiamiento público entre 1 y 4 años y los fondos de campaña por 1 a 2 elecciones.

Publicidad oficial y encuestas

La Ley 14.086 también regula la publicidad oficial y las encuestas: la emisión de propaganda en medios televisivos, radiales o gráficos está limitada a los 15 días previos a los comicios, finalizando 48 horas antes de la elección.

La difusión de sondeos se limita a los 8 días previos y se prohíbe su publicación hasta 48 horas antes del comicio, mientras que las proyecciones sobre los resultados solo pueden difundirse después de tres horas del cierre del acto electoral.

Claves para los votantes

La veda busca que los bonaerenses puedan ejercer su voto sin presiones externas, garantizando la igualdad y la transparencia del proceso electoral. Es fundamental respetar estas disposiciones para evitar sanciones legales y asegurar que las elecciones se desarrollen de manera ordenada y segura.