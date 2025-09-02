El Cuartel Central de Bomberos ya se encuentra en la etapa final de construcción

El intendente Leo Nardini recorrió la obra del nuevo Cuartel Central de Bomberos de Malvinas Argentinas, que se encuentra en la etapa final de construcción en la intersección de Yatasto y Bailén. La intervención, impulsada por la Secretaría de Obras Públicas y Planificación Urbana, forma parte de las más de 30 obras que actualmente ejecuta el municipio.

El edificio tendrá un rol estratégico al funcionar también como sede operativa de Defensa Civil, y su ubicación permitirá mejorar los tiempos de respuesta en emergencias en todo el distrito.

“Estamos en lo que va a ser el cuartel central de Bomberos de Malvinas Argentinas, donde se formó un verdadero Polo de Seguridad que logramos llevar adelante con Defensa Civil, Gendarmería Nacional, el Centro Operativo Municipal y diferentes áreas que tienen que ver con la seguridad ciudadana”, expresó Nardini.

El jefe comunal destacó que la obra se articula con el túnel de la ruta 197, lo que facilitará la conexión rápida a distintos puntos del distrito: “Pronto va a estar culminada esta etapa final, que conecta con la ruta 197, el túnel para poder acudir a emergencias mucho más rápido en cualquier lugar del distrito”.

El cuartel contará con un garaje especialmente diseñado para autobombas, sectores de taller, sala de máquinas, toma de agua para cisternas y depósitos generales. También dispondrá de espacios para la formación permanente: comedor, dormitorios, vestuarios, oficinas y aulas destinadas tanto a la capacitación del personal como a charlas de prevención ciudadana.

“Es un cuartel de primer nivel”, remarcó Nardini, y agregó: “Estamos trabajando junto a ellos, para avanzar en las mejoras de la flota”.

El intendente resaltó que la obra se concreta gracias al trabajo conjunto entre municipio y Provincia: “Son muchas cosas en las que se siguen avanzando, y esto es gracias a la articulación que se hace desde el municipio junto al gobierno provincial, pensando en el bienestar de los malvinenses, que también son bonaerenses”.

Una plaza que refuerza identidad y comunidad en Tortuguitas

En paralelo, la ciudad de Tortuguitas celebró la inauguración de la Plaza Central, ubicada junto a la estación del ferrocarril Belgrano Norte. Se trata de un espacio recuperado y totalmente renovado que, con 4.475 metros cuadrados de intervención, se convierte en símbolo de identidad y encuentro para los vecinos.

Durante una jornada soleada, familias de todas las edades disfrutaron de juegos, música y espectáculos. Entre los presentes estuvieron el intendente Leo Nardini; la secretaria general Noe Correa; y la secretaria de Gobierno y Monitoreo Institucional, María Luján Salgado.

La obra fue ejecutada íntegramente por administración municipal a través de la Secretaría de Obras Públicas y Planificación Urbana y la Secretaría General. La plaza ofrece propuestas inclusivas y recreativas: sectores de descanso, juegos adaptados, un ajedrez gigante, un espacio de calistenia y mobiliario de estilo colonial. En el centro, una escultura de tortuga gigante refuerza la identidad barrial. Además, gracias al trabajo con la Cooperativa Telefónica de Tortuguitas, el espacio cuenta con wifi gratuito.

“Da gusto ver que el esfuerzo tiene premio”, expresó Nardini, al tiempo que destacó que la plaza se suma a otras intervenciones urbanas que ponen a la familia en el centro de la planificación local.

Cultura, encuentro y futuro compartido

La jornada de inauguración incluyó espectáculos en el anfiteatro y un cierre a cargo de Los Macarlo, compañía de circo, humor y danza que convocó risas y aplausos. También se destacó la presencia de la actriz Luisa Albiloni, vecina de la zona.

“Ver cómo la familia de Tortuguitas, la familia malvinense, puede disfrutar del espacio público recuperado para ellos, para que puedan compartir en comunidad, para fomentar la cultura y la actividad física, eso es inversión, no gastar o malgastar, sino recuperar con planificación y esfuerzo”, sostuvo Nardini.

El intendente también subrayó la importancia de estas obras en el marco del 30º aniversario del distrito:

“Ver cómo se progresa, además de la entrada nueva que hace poquito inauguramos, la conexión entre Escobar, Pilar y Malvinas, nos permite soñar y planificar el lugar que todos queremos: que Malvinas Argentinas sea el lugar de la familia en este año tan especial”.

Obras que construyen presente y futuro

Tanto el Cuartel Central de Bomberos como la Plaza Central de Tortuguitas reflejan la orientación de la gestión local hacia proyectos que fortalezcan la seguridad, la cultura y el sentido de pertenencia. Con más de 30 obras en marcha y el acompañamiento del gobierno provincial, Malvinas Argentinas continúa consolidando su perfil de distrito en crecimiento, con servicios de calidad y espacios públicos recuperados para la comunidad.