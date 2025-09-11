Tras la derrota del domingo en Buenos Aires, La Libertad Avanza (LLA) se sacude y enfrenta su momento más turbulento. La caída del 47% al 34% frente a Fuerza Patria dejó al desnudo las fracturas internas y reavivó debates sobre la conducción de la estrategia de cara a las elecciones nacionales de octubre.

En el Conurbano, donde el peronismo reconquistó 104 de 135 municipios, el mensaje fue demoledor para LLA. Javier Milei, buscando contener los daños, multiplicó reuniones de Gabinete y creó una mesa política nacional con Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Martín Menem, Manuel Adorni y Santiago Caputo.

Sin embargo, fuentes cercanas al poder aseguran que Caputo advirtió que la “rebelión de tuiteros” se le escapa de las manos. Referentes de su entorno digital, como Daniel Parisini, Esteban Glavinich y Mariano Pérez, impulsaron el hashtag #MileiEscuchanos, exigiendo purgas de operadores considerados cercanos a Karina y a Sebastián Pareja.

“DT, ordene ya el equipo”, posteó Parisini, cristalizando el hartazgo de una base que critica el flirteo con “la casta” y pide recuperar la pureza ideológica del movimiento.

"En picada te estás yendo, por bancar a Karina. Que en paz descanse LLA, ni las fuerzas de cielo ya te escuchan!!! Milei", "No olvidemos votar en Octubre a personas que apoyen Ficha Limpia para evitar 'sorpresas'", "Karina POR EL BIEN DE NUESTRO QUERIDO PAIS ANDATE Y LLEVATE A LOS MENEN!!!", son algunos de los mensajes que se replican en redes.

Las Fuerzas del Cielo: un brazo en las sombras

La agrupación virtual busca consolidarse como el alma del libertarismo en el Conurbano, con o sin el aval de Milei. En chats internos circula la consigna “Con Milei o sin él”, un manifiesto tácito de independencia que nadie confirma públicamente, pero que refleja la tensión interna.

Según fuentes del círculo íntimo, Caputo coordina este brazo ideológico para disputar territorios y preparar un relevo de liderazgo si el presidente no corrige el rumbo hacia 2027. La oposición califica la estrategia como un “eco autoritario”, mientras sus seguidores la ven como la vanguardia de la revolución libertaria.

La filtración de audios de Diego Spagnuolo, ex jefe de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), desencadenó la crisis. Se denuncian supuestas coimas en compras de medicamentos, con Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem involucrados en la repartija de porcentajes.

“Karina era una mina que hacía tortas, tiraba las cartas y hoy maneja todo esto, ¿cómo hacés?”, dijo Spagnuolo. La justicia allanó tanto a él como a la droguería Suizo Argentina, confirmando investigaciones que alimentan la narrativa de rebelión interna.

Bullrich, la bisagra de la transición

Patricia Bullrich emerge como actor clave en la reorganización. Como futura candidata a senadora por CABA, su rol será central para blindar al PRO y facilitar la transición de liderazgo hacia Caputo o referentes provinciales, manteniendo el equilibrio dentro de LLA.

Villarruel y la estrategia del silencio

Victoria Villarruel se mantiene al margen. Según allegados, no se expresará sobre la derrota, considerada un hecho anunciado: “Se peleó con todo el mundo ¿Cómo no iba a salir mal?”. Mantiene su presencia pública en actividades institucionales y religiosas, pero evita involucrarse en la campaña electoral nacional.

La mesa bonaerense y los desafíos hacia octubre

Milei convocó a la mesa política bonaerense para el lunes en Olivos, con la presencia de Caputo, Bullrich, Cristian Ritondo, Diego Santilli y otros referentes a confirmar. La reunión buscará redefinir la campaña de cara a octubre y resolver tensiones sobre la conducción estratégica, aunque por ahora Pareja mantiene su rol, pese a que sectores consideran lógico que Caputo tome el liderazgo.

Oscar Liberman, legislador electo, expresó su malestar por no haber sido convocado: “Soy uno de los únicos que ganó en su territorio, debería estar en la mesa”. Según fuentes, la definición de jerarquías y roles se postergó para la próxima reunión, dejando el panorama abierto y la interna en ebullición.