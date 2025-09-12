La salida de Basset y Sotelo reacomoda la Cancillería y agita la interna libertaria

La renuncia de Úrsula Basset y la salida de Nahuel Sotelo marcan un claro reacomodamiento en la Cancillería. Basset dejó la dirección de Derechos Humanos y pasó al Ministerio de Justicia para trabajar con Sebastián Amerio. Sotelo renunció a la Secretaría de Culto y volverá a la Legislatura bonaerense tras renovar su banca en la lista encabezada por Maximiliano Bondarenko en la Tercera Sección Electoral.

Ambos habían llegado al Palacio San Martín en la gestión de Diana Mondino y quedaron identificados con el núcleo más próximo a Javier Milei y la agrupación conocida como Las Fuerzas del Cielo, bajo la tutela de Santiago Caputo.

El desembarco de Basset y Sotelo marcó, en su momento, un viraje ideológico en la política exterior: bajo su impronta la Argentina tomó posiciones que generaron asombro en la diplomacia, entre ellas votar en la Asamblea General de la ONU en contra de resoluciones sobre derechos de pueblos indígenas y contra iniciativas vinculadas con la Agenda 2030.

Además, la gestión impulsó la desvinculación del país del Pacto del Futuro y del Pacto Global Digital y la retirada de la candidatura argentina al Consejo de Derechos Humanos de la ONU: decisiones que, en conjunto, tensionaron las relaciones con organismos multilaterales y despertaron protestas y quejas en el servicio exterior.

Werthein y el giro hacia la normalidad

La llegada del empresario Gerardo Werthein al Ministerio reordenó prioridades: el énfasis pasó de gestos ideológicos a la normalización de vínculos con organismos multilaterales y a recuperar predictibilidad en la política exterior. Ese giro se expresó en cambios de nombres y en la reubicación de operadores políticos; la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, incluso puso a trabajar con Werthein al embajador Luis María Kreckler, retornado temporalmente al ministerio. Fuentes internas describen el proceso como un reacomodamiento que reduce la visibilidad pública del ala ultraconservadora.

El repliegue no equivale, en los hechos, a la desaparición de Las Fuerzas del Cielo: la nota política es que su protagonismo público disminuye mientras su influencia -se apunta desde varios despachos- puede replegarse hacia otros ámbitos de la administración.

La derrota electoral que encendió la interna de LLA

La contundente caída electoral de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires profundizó fracturas internas. En el Conurbano y en la base digital de Caputo se multiplicaron las críticas: con el hashtag #MileiEscuchanos la purga interna pasó a ser tema de debate público. La filtración de audios sobre presuntas coimas en ANDIS y posteos polémicos alimentó la narrativa de rebelión interna.

Sotelo vuelve con agenda y retórica de soldado

Nahuel Sotelo, el único integrante de Las Fuerzas del Cielo que logró entrar en la lista bonaerense, regresa a la Legislatura con definiciones políticas claras y proclamas de militancia partidaria. En entrevistas previas se definió como “un soldado de La Libertad Avanza” y afirmó: “Yo voy a ser útil donde el partido me pida que esté”.

Sus prioridades incluyen propuestas de seguridad: equipamiento con armas no letales para la policía bonaerense y la instalación de cámaras en chalecos o uniformes para “controlar abuso de autoridad”.

Qué cambia en la práctica

En términos prácticos, la salida de Basset y Sotelo representa un recalibrado: la Cancillería busca dejar atrás episodios que pudieron aislar al país y recuperar interlocutores tradicionales; el ala identitaria pierde visibilidad pero conserva estructuras de apoyo que pueden reubicarse en otros despachos.

En La Libertad Avanza, la derrota reabrió la puja por conducción y por la definición de perfiles para octubre: Caputo y su tropa digital presionan por una purificación ideológica mientras sectores más pragmáticos empujan por recomponer la coalición y prestigiar a figuras como la ministra Patricia Bullrich para contener la crisis.

Riesgos y escenarios abiertos

Los próximos pasos exhiben dos tensiones simultáneas: por un lado, la urgencia de consolidar una política exterior que recupere confianza internacional; por otro, la necesidad de La Libertad Avanza de cerrar heridas internas sin fracturarse antes de octubre.

Si la reubicación de Las Fuerzas del Cielo se limita a despachos menos visibles, la coalición podrá presentar un perfil más moderado; pero si la pelea por liderazgo continúa escalando en redes y en los pasillos del poder, la fragmentación podría profundizarse.

La vuelta de Sotelo a la Legislatura bonaerense y su agenda de seguridad serán, además, una prueba política para medir cuánto peso sigue teniendo la corriente de Caputo en la provincia: su gestión legislativa permitirá ver si el repliegue anunciado es táctica o parte de una reestructuración más duradera para el espacio.