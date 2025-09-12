Un nuevo análisis del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) revela un retroceso en los principales indicadores del mercado laboral formal en la provincia de Buenos Aires durante los primeros diecinueve meses de la gestión de Javier Milei, entre noviembre de 2023 y junio de 2025.

Los datos provienen del sistema de Seguridad Social de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) y evidencian una contracción significativa tanto en la cantidad de empleadores como en la de trabajadores registrados.

Pérdida de empleadores y impacto sectorial

Entre noviembre de 2023 y junio de 2025, la provincia perdió 4.049 empleadores, pasando de 168.236 a 164.187 unidades productivas. La caída no fue homogénea: el sector de Construcción encabezó la disminución absoluta con 717 empleadores menos. En términos relativos, los Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales sufrieron la mayor merma, con un descenso del 9,4% en el total de empleadores.

La contracción de las empresas de hasta 500 trabajadores fue abrumadora, representando el 99,9% de los casos de pérdida. Solo una empresa de gran porte (más de 500 empleados) se vio afectada en el período, lo que subraya la vulnerabilidad de las unidades productivas de menor tamaño.

Reducción del empleo registrado

El empleo registrado también mostró una tendencia negativa, con la pérdida de 82.300 puestos de trabajo, equivalente a un 2,5% del total de trabajadores formalmente registrados. El sector más golpeado fue nuevamente Construcción, con 25.628 puestos menos, reflejando un descenso del 18,9% en términos relativos.

El análisis por tamaño de empresa destaca un patrón particular: la mayor caída en términos absolutos se concentró en las empresas de más de 500 trabajadores, que explicaron el 53,1% de la pérdida total de empleo registrado, es decir, 43.733 puestos. Por su parte, las empresas de menor tamaño redujeron su dotación en 38.567 trabajadores, representando el 46,9% del total.

En números concretos, las empresas grandes pasaron de 1.541.450 a 1.497.717 trabajadores (-2,8%), mientras que las pequeñas y medianas descendieron de 1.692.270 a 1.653.703 (-2,3%). Los datos reflejan una expulsión significativa de mano de obra especialmente en los grandes empleadores, con un impacto directo en la estabilidad laboral y el mercado interno.

Escenarios y desafíos

El informe de CEPA subraya que la contracción afecta de manera desproporcionada a las empresas más vulnerables, mientras que las unidades de mayor porte sufren un ajuste considerable en su personal. Esta tendencia pone en evidencia los desafíos de la gestión de Milei para frenar la caída del empleo formal y garantizar la recuperación del tejido productivo provincial.

Los sectores más golpeados, como Construcción y Servicios extraterritoriales, requieren atención inmediata para mitigar la pérdida de puestos de trabajo y evitar un mayor deterioro del mercado laboral bonaerense. La dinámica observada también puede tener implicancias en la política económica futura y en la formulación de medidas de estímulo o incentivo para las empresas.